https://ria.ru/20260304/avto-2078598682.html
"Автомобилист" обыграл московское "Динамо" и продлил серию побед в КХЛ
"Автомобилист" обыграл московское "Динамо" и продлил серию побед в КХЛ - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
"Автомобилист" обыграл московское "Динамо" и продлил серию побед в КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T21:56:00+03:00
2026-03-04T21:56:00+03:00
2026-03-04T21:56:00+03:00
хоккей
спорт
александр шаров
даниэл спронг
никита шашков
автомобилист
хк динамо
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929734462_0:0:2142:1206_1920x0_80_0_0_c30212a485d6af8bbf43ef1a39155f13.jpg
https://ria.ru/20260304/kkhl-2078598341.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929734462_148:0:2052:1428_1920x0_80_0_0_9a54c8bff9e610e34283f92a458dcc9f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр шаров, даниэл спронг, никита шашков, автомобилист, хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Александр Шаров, Даниэл Спронг, Никита Шашков, Автомобилист, ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Автомобилист" обыграл московское "Динамо" и продлил серию побед в КХЛ
"Автомобилист" со счетом 4:0 обыграл московское "Динамо" в КХЛ