"Автомобилист" обыграл московское "Динамо" и продлил серию побед в КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
21:56 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/avto-2078598682.html
"Автомобилист" обыграл московское "Динамо" и продлил серию побед в КХЛ
"Автомобилист" обыграл московское "Динамо" и продлил серию побед в КХЛ - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
"Автомобилист" обыграл московское "Динамо" и продлил серию побед в КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T21:56:00+03:00
2026-03-04T21:56:00+03:00
хоккей
спорт
александр шаров
даниэл спронг
никита шашков
автомобилист
хк динамо
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://ria.ru/20260304/kkhl-2078598341.html
спорт, александр шаров, даниэл спронг, никита шашков, автомобилист, хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Александр Шаров, Даниэл Спронг, Никита Шашков, Автомобилист, ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Автомобилист" обыграл московское "Динамо" и продлил серию побед в КХЛ

"Автомобилист" со счетом 4:0 обыграл московское "Динамо" в КХЛ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Голы забили Александр Шаров (8-я минута), Даниэль Спронг (25), Никита Шашков (39) и Ярослав Бусыгин (44).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
04 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Москва
0 : 4
Автомобилист
07:05 • Александр Шаров
(Семен Кизимов, Ярослав Бусыгин)
04:10 • Даниэл Спронг
(Семен Кизимов, Сергей Зборовский)
18:37 • Никита Шашков
(Данил Романцев, Maxim Tarasov)
03:39 • Ярослав Бусыгин
(Александр Шаров, Даниэл Спронг)
Голкипер "Автомобилиста" Евгений Аликин отразил 28 бросков и оформил третий шатаут в текущем сезоне.
"Автомобилист" (78 очков) одержал победу в пятом матче подряд и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. "Динамо" (72) идет шестым на Западе. Обе команды ранее гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ.
В следующем матче "Автомобилист" сыграет с магнитогорским "Металлургом" в гостях 6 марта. "Динамо" днем позже примет петербургский СКА.
Хоккей Спорт Александр Шаров Даниэл Спронг Никита Шашков Автомобилист ХК Динамо (Москва) КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
