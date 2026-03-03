FIA перенесла стартовый этап ЧМ по гонкам на выносливость в Катаре

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Стартовый этап сезона-2026 чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC), "1812 км Катара", перенесен на неопределенный срок на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщается в заявлении Международной автомобильной федерации (FIA) в соцсети X.

Этап был запланирован на период с 26 по 28 марта и должен был пройти на автодроме в Лусаиле.

« "Руководство FIA WEC находилось в постоянном диалоге с Федерацией мотоспорта и автомобильного спорта Катара (QMMF) в связи с текущей и развивающейся геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Учитывая, что безопасность участников, персонала и болельщиков имеет первостепенное значение, было принято решение о переносе этапа. Новая дата проведения "1812 км Катара" во второй половине сезона будет окончательно утверждена и объявлена позднее, после дополнительных обсуждений с нашими коллегами из гоночного комплекса "Лусаил", где проводится гонка", - отмечается в публикации.

Первый этап сезона пройдет в итальянском регионе Эмилия-Романья. Гонка "6 часов Имолы", которая изначально была второй в календаре, состоится 17-19 апреля и откроет чемпионат.