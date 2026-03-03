FIA перенесла стартовый этап ЧМ по гонкам на выносливость в Катаре

Рейтинг@Mail.ru
19:16 03.03.2026
© Соцсети WECЭтап чемпионата мира по гонкам на выносливость
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Стартовый этап сезона-2026 чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC), "1812 км Катара", перенесен на неопределенный срок на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщается в заявлении Международной автомобильной федерации (FIA) в соцсети X.
Этап был запланирован на период с 26 по 28 марта и должен был пройти на автодроме в Лусаиле.
"Руководство FIA WEC находилось в постоянном диалоге с Федерацией мотоспорта и автомобильного спорта Катара (QMMF) в связи с текущей и развивающейся геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Учитывая, что безопасность участников, персонала и болельщиков имеет первостепенное значение, было принято решение о переносе этапа. Новая дата проведения "1812 км Катара" во второй половине сезона будет окончательно утверждена и объявлена позднее, после дополнительных обсуждений с нашими коллегами из гоночного комплекса "Лусаил", где проводится гонка", - отмечается в публикации.
Первый этап сезона пройдет в итальянском регионе Эмилия-Романья. Гонка "6 часов Имолы", которая изначально была второй в календаре, состоится 17-19 апреля и откроет чемпионат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, в том числе в Катаре. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство, а организаторы спортивных мероприятий отменили или перенесли соревнования в данном регионе.
КАМАЗ-мастер на сборах в Китае - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"КАМАЗ-мастер" примет участие в международном ралли "Такла-Макан"
18 февраля, 18:16
 
