Рублев, Хачанов и Медведев прилетели в Стамбул
Рублев, Хачанов и Медведев прилетели в Стамбул - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Рублев, Хачанов и Медведев прилетели в Стамбул
2026-03-03 Самолет с российскими теннисистами Даниилом Медведевым, Кареном Хачановым и Андреем Рублевым приземлился в Стамбуле, сообщила РИА Новости мать Рублева Марина
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Самолет с российскими теннисистами Даниилом Медведевым, Кареном Хачановым и Андреем Рублевым приземлился в Стамбуле, сообщила РИА Новости мать Рублева Марина Марьенко.
Ранее во вторник российские теннисисты покинули ОАЭ и вылетели из Омана в Стамбул, чтобы далее отправиться в США.
"Прилетели в Стамбул", - сообщила Марьенко.
До этого российские теннисисты не успели покинуть Дубай после завершения турнира категории АТР
500 до закрытия воздушного пространства ОАЭ. С 4 по 15 марта в американском Индиан-Уэллсе
состоится турнир серии "Мастерс", Медведев
, Рублев и Хачанов должны начать соревнования со второго круга.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, в том числе в Катаре. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство, а организаторы спортивных мероприятий отменили или перенесли соревнования в данном регионе.