Рублев, Хачанов и Медведев прилетели в Стамбул
Теннис
 
22:45 03.03.2026
Рублев, Хачанов и Медведев прилетели в Стамбул
Рублев, Хачанов и Медведев прилетели в Стамбул
Рублев, Хачанов и Медведев прилетели в Стамбул
Самолет с российскими теннисистами Даниилом Медведевым, Кареном Хачановым и Андреем Рублевым приземлился в Стамбуле, сообщила РИА Новости мать Рублева Марина...
теннис
даниил медведев
карен хачанов
2026
Новости
РИА Новости Спорт
даниил медведев, карен хачанов
Теннис, Даниил Медведев, Карен Хачанов
Рублев, Хачанов и Медведев прилетели в Стамбул

Российские теннисисты Рублев, Хачанов и Медведев прибыли в Стамбул

Карен Хачанов
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Самолет с российскими теннисистами Даниилом Медведевым, Кареном Хачановым и Андреем Рублевым приземлился в Стамбуле, сообщила РИА Новости мать Рублева Марина Марьенко.
Ранее во вторник российские теннисисты покинули ОАЭ и вылетели из Омана в Стамбул, чтобы далее отправиться в США.
"Прилетели в Стамбул", - сообщила Марьенко.
До этого российские теннисисты не успели покинуть Дубай после завершения турнира категории АТР 500 до закрытия воздушного пространства ОАЭ. С 4 по 15 марта в американском Индиан-Уэллсе состоится турнир серии "Мастерс", Медведев, Рублев и Хачанов должны начать соревнования со второго круга.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, в том числе в Катаре. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство, а организаторы спортивных мероприятий отменили или перенесли соревнования в данном регионе.
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Рублев поднялся на 17-е место в рейтинге ATP
2 марта, 08:55
 
Теннис Даниил Медведев Карен Хачанов
 
