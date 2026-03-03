Российский саночник пожаловался на зарплату ниже 50 тысяч рублей

https://ria.ru/20260303/pavlichenko-2078193946.html
Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко заявил, что стал работать в агентстве недвижимости из-за низких зарплат в санном спорте в России. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко заявил, что стал работать в агентстве недвижимости из-за низких зарплат в санном спорте в России.
"Поработав тут, я понимаю, что меня уже не устраивает зарплата в спорте. Это низкий уровень. Сейчас подняли – под полтинник. Но ты можешь быть чемпионом мира, у тебя 90% жизни занимает эта деятельность, а ты за эти слезы тренируешься круглый год. Плюс, например, у нас очень опасный вид спорта. Неверное движение – все. По результатам права на ошибку нет вообще. Сегодня ты чемпион мира, завтра это никого не волнует", - заявил Павличенко в интервью sports.ru.
"Поэтому я и молодым ребятам говорю, что важно развиваться в разных направлениях. Хотя понимаю, что из-за большого количества сборов делать это сложно, ты постоянно принадлежишь спорту. Ну я сейчас в очень хорошем месте работаю - в агентстве недвижимости", - добавил спортсмен.
Павличенко 34 года. Спортсмен также является четырехкратным призером чемпионатов мира и шестикратным чемпионом Европы.