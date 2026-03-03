Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев объявил о переименовании Всероссийской Спартакиады сильнейших - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/narody-2078214667.html
Дегтярев объявил о переименовании Всероссийской Спартакиады сильнейших
Дегтярев объявил о переименовании Всероссийской Спартакиады сильнейших - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Дегтярев объявил о переименовании Всероссийской Спартакиады сильнейших
Всероссийская Спартакиада сильнейших спортсменов 2026 года пройдет под названием Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов, сообщил министр спорта РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T15:18:00+03:00
2026-03-03T15:18:00+03:00
россия
лос-анджелес
свердловская область
михаил дегтярев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010282105_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2007c21b7bcc4d267c1ad075b89b695e.jpg
https://ria.ru/20260228/degtyarev-2077486838.html
россия
лос-анджелес
свердловская область
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010282105_50:0:1269:914_1920x0_80_0_0_3db8a7beb49d2ea4acf9f64b9cf13aed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, лос-анджелес, свердловская область, михаил дегтярев, владимир путин
Россия, Лос-Анджелес, Свердловская область, Михаил Дегтярев, Владимир Путин
Дегтярев объявил о переименовании Всероссийской Спартакиады сильнейших

Дегтярев: соревнование пройдет под названием "Спартакиада народов России"

© Фото : Министерство спортаМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Министерство спорта
Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Всероссийская Спартакиада сильнейших спортсменов 2026 года пройдет под названием Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году Года единства народов России. В феврале этого года глава государства объявил Год единства народов РФ открытым. Его главными темами стали общность истории, культуры, традиционных духовно-нравственных ценностей народов России, а также примеры сплочения в служении Отечеству.
"В связи с проведением в нашей стране по указу президента Владимира Владимировича Путина Года единства народов России Минспорт внесет изменения в положение о проведении II Спартакиады среди сильнейших спортсменов в этом году. Это крупнейшее комплексное соревнование с участием 9 тысяч спортсменов пройдет под названием Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Ранее Дегтярев сообщал, что Всероссийская Спартакиада сильнейших спортсменов 2026 года станет главным национальным отбором к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, в ее программу войдут 43 вида спорта, а соревнования примут семь регионов России.
Церемония открытия турнира состоится 8 августа в Свердловской области, в Уфе на 30 сентября запланирована церемония закрытия Спартакиады. Всего будет разыграно 362 комплекта наград. Победители получат по 500 тысяч рублей за первое место, по 300 тысяч - за второе, по 200 тысяч - за третье.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Дегтярев обратился к бойкотирующим Паралимпиаду странам после ударов США
28 февраля, 18:31
 
РоссияЛос-АнджелесСвердловская областьМихаил ДегтяревВладимир Путин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Металлург Мг
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Спортинг
    Порту
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Интер М
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала