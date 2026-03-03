Дегтярев объявил о переименовании Всероссийской Спартакиады сильнейших

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Всероссийская Спартакиада сильнейших спортсменов 2026 года пройдет под названием Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году Года единства народов России. В феврале этого года глава государства объявил Год единства народов РФ открытым. Его главными темами стали общность истории, культуры, традиционных духовно-нравственных ценностей народов России, а также примеры сплочения в служении Отечеству.
"В связи с проведением в нашей стране по указу президента Владимира Владимировича Путина Года единства народов России Минспорт внесет изменения в положение о проведении II Спартакиады среди сильнейших спортсменов в этом году. Это крупнейшее комплексное соревнование с участием 9 тысяч спортсменов пройдет под названием Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Ранее Дегтярев сообщал, что Всероссийская Спартакиада сильнейших спортсменов 2026 года станет главным национальным отбором к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, в ее программу войдут 43 вида спорта, а соревнования примут семь регионов России.
Церемония открытия турнира состоится 8 августа в Свердловской области, в Уфе на 30 сентября запланирована церемония закрытия Спартакиады. Всего будет разыграно 362 комплекта наград. Победители получат по 500 тысяч рублей за первое место, по 300 тысяч - за второе, по 200 тысяч - за третье.