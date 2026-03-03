https://ria.ru/20260303/marchenko-2078107005.html
Форвард "Коламбуса" Марченко признан первой звездой дня в НХЛ
Форвард "Коламбуса" Марченко признан первой звездой дня в НХЛ
Российский форвард "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российский форвард "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
В ночь на вторник Марченко отметился дублем и голевой передачей в гостевом матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:4). Вторую шайбу россиянин забросил в овертайме.
Второй звездой дня стал вратарь "Сиэтл Кракен" Джоуи Даккорд, отразивший 35 бросков в домашнем матче против "Каролины Харрикейнз" (2:1).
Третьей звездой признан нападающий "Филадельфии Флайерз" Ноа Кейтс, который отметился голом и передачей в гостевой игре против "Торонто Мейпл Лифс" (3:2, в серии буллитов).