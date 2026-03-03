Рейтинг@Mail.ru
Форвард "Коламбуса" Марченко признан первой звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:03 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/marchenko-2078107005.html
Форвард "Коламбуса" Марченко признан первой звездой дня в НХЛ
Форвард "Коламбуса" Марченко признан первой звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Форвард "Коламбуса" Марченко признан первой звездой дня в НХЛ
Российский форвард "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T10:03:00+03:00
2026-03-03T10:03:00+03:00
хоккей
спорт
кирилл марченко
джоуи даккорд
коламбус блю джекетс
нью-йорк рейнджерс
сиэтл кракен
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047764887_0:361:1638:1282_1920x0_80_0_0_8c4b5ac710e73a9346a3b8cf44383302.jpg
https://ria.ru/20260303/khokkey-2078098444.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047764887_0:207:1638:1436_1920x0_80_0_0_b95b4994cb95c402057d5aebfb6fad90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кирилл марченко, джоуи даккорд, коламбус блю джекетс, нью-йорк рейнджерс, сиэтл кракен, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Кирилл Марченко, Джоуи Даккорд, Коламбус Блю Джекетс, Нью-Йорк Рейнджерс, Сиэтл Кракен, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Форвард "Коламбуса" Марченко признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Коламбуса" Марченко признан первой звездой дня в НХЛ

© Фото : x.com/bluejacketsnhlХоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Кирилл Марченко - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : x.com/bluejacketsnhl
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российский форвард "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
В ночь на вторник Марченко отметился дублем и голевой передачей в гостевом матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:4). Вторую шайбу россиянин забросил в овертайме.
Второй звездой дня стал вратарь "Сиэтл Кракен" Джоуи Даккорд, отразивший 35 бросков в домашнем матче против "Каролины Харрикейнз" (2:1).
Третьей звездой признан нападающий "Филадельфии Флайерз" Ноа Кейтс, который отметился голом и передачей в гостевой игре против "Торонто Мейпл Лифс" (3:2, в серии буллитов).
Хоккеисты Даллас Старз - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Передача Любушкина помогла "Далласу" разгромить "Ванкувер" в матче НХЛ
Вчера, 09:28
 
ХоккейСпортКирилл МарченкоДжоуи ДаккордКоламбус Блю ДжекетсНью-Йорк РейнджерсСиэтл КракенНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Металлург Мг
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Спортинг
    Порту
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Интер М
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала