Рейтинг@Mail.ru
Костылева пропустит финал Кубка Федерации - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
12:58 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/kostyleva-2078165609.html
Костылева пропустит финал Кубка Федерации
Костылева пропустит финал Кубка Федерации - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Костылева пропустит финал Кубка Федерации
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что фигуристка Елена Костылева не выступит в финале Кубка Федерации из-за повреждения. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T12:58:00+03:00
2026-03-03T12:58:00+03:00
фигурное катание
евгений плющенко
елена костылева (фигурное катание)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043828815_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_a925de4fbe0e0afb46dd39c7a6bc65ff.jpg
https://ria.ru/20260302/plyuschenko-2077899793.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043828815_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_c895b8395d363732d946b86172a21219.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
евгений плющенко, елена костылева (фигурное катание)
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Елена Костылева (фигурное катание)
Костылева пропустит финал Кубка Федерации

Фигуристка Костылева пропустит финал Кубка Федерации из-за травмы

© РИА НовостиЕлена Костылева и Евгений Плющенко
Елена Костылева и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что фигуристка Елена Костылева не выступит в финале Кубка Федерации из-за повреждения.
Кубок Федерации - Финал юниорского Гран-при России - пройдет в Челябинске с 4 по 6 марта.
«
"В связи с обострением травмы, по причине которой Лена Костылева не прыгала на первенстве России лутц и флип, она не тренируется на данный момент. Травма (контузия пятки), не дала возможности подготовиться к Финалу Гран-при. Не дала возможность прыгать и катать программы. Готовиться под обезболивающими и заработать серьезный диагноз - не есть правильное решение в ленином случае. На данный момент необходим более длительный промежуток реабилитации, чем 3–5 дней, чтобы начать полноценный тренировочный процесс. Это минус три недели", - написал Плющенко в своем Telegram-канале.
"Лена сейчас отдыхает. Наша академия взяла на себя все расходы по лечению и восстановлению нашей спортсменки. Лена пропускает все ближайшие шоу, включая юбилей Алексея Николаевича Мишина по уважительной причине. Знаю, что Лена очень переживает, что не сможет принять участие в турнире, так как мы несмотря ни на что готовились с ней, но я более чем уверен, что у Лены будет еще не раз возможность доказать, что на данный момент она самая сильная юниорка России", - добавил тренер.
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Взрослых вернут с флагом и гимном": Плющенко сделал сенсационное заявление
2 марта, 14:19
 
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоЕлена Костылева (фигурное катание)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Металлург Мг
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Спортинг
    Порту
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Интер М
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала