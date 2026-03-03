https://ria.ru/20260303/kostyleva-2078165609.html
Костылева пропустит финал Кубка Федерации
Костылева пропустит финал Кубка Федерации - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Костылева пропустит финал Кубка Федерации
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что фигуристка Елена Костылева не выступит в финале Кубка Федерации из-за повреждения. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T12:58:00+03:00
2026-03-03T12:58:00+03:00
2026-03-03T12:58:00+03:00
фигурное катание
евгений плющенко
елена костылева (фигурное катание)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043828815_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_a925de4fbe0e0afb46dd39c7a6bc65ff.jpg
https://ria.ru/20260302/plyuschenko-2077899793.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043828815_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_c895b8395d363732d946b86172a21219.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений плющенко, елена костылева (фигурное катание)
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Елена Костылева (фигурное катание)
Костылева пропустит финал Кубка Федерации
Фигуристка Костылева пропустит финал Кубка Федерации из-за травмы
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что фигуристка Елена Костылева не выступит в финале Кубка Федерации из-за повреждения.
Кубок Федерации - Финал юниорского Гран-при России - пройдет в Челябинске с 4 по 6 марта.
«
"В связи с обострением травмы, по причине которой Лена Костылева не прыгала на первенстве России лутц и флип, она не тренируется на данный момент. Травма (контузия пятки), не дала возможности подготовиться к Финалу Гран-при. Не дала возможность прыгать и катать программы. Готовиться под обезболивающими и заработать серьезный диагноз - не есть правильное решение в ленином случае. На данный момент необходим более длительный промежуток реабилитации, чем 3–5 дней, чтобы начать полноценный тренировочный процесс. Это минус три недели", - написал Плющенко в своем Telegram-канале.
"Лена сейчас отдыхает. Наша академия взяла на себя все расходы по лечению и восстановлению нашей спортсменки. Лена пропускает все ближайшие шоу, включая юбилей Алексея Николаевича Мишина по уважительной причине. Знаю, что Лена очень переживает, что не сможет принять участие в турнире, так как мы несмотря ни на что готовились с ней, но я более чем уверен, что у Лены будет еще не раз возможность доказать, что на данный момент она самая сильная юниорка России", - добавил тренер.