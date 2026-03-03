Костылева пропустит финал Кубка Федерации

"В связи с обострением травмы, по причине которой Лена Костылева не прыгала на первенстве России лутц и флип, она не тренируется на данный момент. Травма (контузия пятки), не дала возможности подготовиться к Финалу Гран-при. Не дала возможность прыгать и катать программы. Готовиться под обезболивающими и заработать серьезный диагноз - не есть правильное решение в ленином случае. На данный момент необходим более длительный промежуток реабилитации, чем 3–5 дней, чтобы начать полноценный тренировочный процесс. Это минус три недели", - написал Плющенко в своем Telegram-канале.

"Лена сейчас отдыхает. Наша академия взяла на себя все расходы по лечению и восстановлению нашей спортсменки. Лена пропускает все ближайшие шоу, включая юбилей Алексея Николаевича Мишина по уважительной причине. Знаю, что Лена очень переживает, что не сможет принять участие в турнире, так как мы несмотря ни на что готовились с ней, но я более чем уверен, что у Лены будет еще не раз возможность доказать, что на данный момент она самая сильная юниорка России", - добавил тренер.