Хоккеисты "Амура" и "Нефтехимика" устроили драку во время рукопожатия
Хоккеисты "Амура" и "Нефтехимика" устроили драку во время рукопожатия
Игроки хабаровского "Амура" и нижнекамского "Нефтехимика" устроили драку во время рукопожатия после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
хоккей
спорт
хабаровск
виктор балдаев
амур
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
