Рейтинг@Mail.ru
Хоккеисты "Амура" и "Нефтехимика" устроили драку во время рукопожатия - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:09 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/khokkey-2078212138.html
Хоккеисты "Амура" и "Нефтехимика" устроили драку во время рукопожатия
Хоккеисты "Амура" и "Нефтехимика" устроили драку во время рукопожатия - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Хоккеисты "Амура" и "Нефтехимика" устроили драку во время рукопожатия
Игроки хабаровского "Амура" и нижнекамского "Нефтехимика" устроили драку во время рукопожатия после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T15:09:00+03:00
2026-03-03T15:09:00+03:00
хоккей
спорт
хабаровск
виктор балдаев
амур
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005184495_0:248:2754:1797_1920x0_80_0_0_5d3754c6240e8410494139fcfb96de9c.jpg
https://ria.ru/20260303/salavat-2078211082.html
хабаровск
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005184495_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d78d3a423b3e0a4e8b25cdf0c2accd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, хабаровск, виктор балдаев, амур, нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Хабаровск, Виктор Балдаев, Амур, Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Хоккеисты "Амура" и "Нефтехимика" устроили драку во время рукопожатия

Хоккеисты "Амура" и "Нефтехимика" устроили драку после матча

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАлекс Броадхерст, Девин Броссо и Дмитрий Шевченко
Алекс Броадхерст, Девин Броссо и Дмитрий Шевченко - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Алекс Броадхерст, Девин Броссо и Дмитрий Шевченко. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Игроки хабаровского "Амура" и нижнекамского "Нефтехимика" устроили драку во время рукопожатия после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Хабаровске во вторник и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Во время традиционного рукопожатия нападающий "Нефтехимика" Матвей Надворный и форвард "Амура" Ярослав Лихачев начали перепалку, которая переросла в драку. На защиту своего одноклубника встал защитник "Амура" Виктор Балдаев, который повалил Надворного на лед.
Согласно протоколу матча, Надворный и Балдаев получили по две минуты штрафа за грубость.
Хоккеисты ХК Салават Юлаев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Адмирал" по буллитам уступил "Салавату Юлаеву"
Вчера, 15:05
 
ХоккейСпортХабаровскВиктор БалдаевАмурНефтехимикКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Металлург Мг
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Спортинг
    Порту
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Интер М
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала