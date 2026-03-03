МОК заявил, что не может вмешиваться в вопросы олимпийского перемирия

«

"В мире, охваченном конфликтами, раздорами и трагедиями, МОК твердо придерживается своего убеждения, что спорт должен оставаться маяком надежды – силой, объединяющей весь мир в мирном соперничестве. МОК приходится действовать в сложных реалиях, на каждой Олимпиаде мы сталкиваемся с последствиями текущего политического контекста и последних событий в мире. Резолюция Организации Объединенных Наций (ООН) под названием "Построение мирного и лучшего мира с помощью спорта и олимпийских идеалов" (обычно называемая Резолюцией об олимпийском перемирии) поддерживает МОК в достижении этой цели", - говорится в заявлении.