МОК заявил, что не может вмешиваться в вопросы олимпийского перемирия
17:25 03.03.2026 (обновлено: 18:52 03.03.2026)
МОК заявил, что не может вмешиваться в вопросы олимпийского перемирия
2026
международный олимпийский комитет (мок), оон
МОК заявил, что не может вмешиваться в вопросы олимпийского перемирия

В МОК заявили о принципе нейтралитета после вопроса о санкциях против США

Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не имеет средств для обеспечения выполнения резолюции об олимпийском перемирии, отметив, что она является декларативной и не носит обязательный характер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. 30 января начался период олимпийского перемирия, связанный с Играми в Италии. Он закончится через семь дней после завершения Паралимпиады, которая пройдет 6-15 марта.
Олимпийский флаг - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
МОК не осмелится ввести санкции против США и Израиля, заявил Лавров
Вчера, 12:35
«
"В мире, охваченном конфликтами, раздорами и трагедиями, МОК твердо придерживается своего убеждения, что спорт должен оставаться маяком надежды – силой, объединяющей весь мир в мирном соперничестве. МОК приходится действовать в сложных реалиях, на каждой Олимпиаде мы сталкиваемся с последствиями текущего политического контекста и последних событий в мире. Резолюция Организации Объединенных Наций (ООН) под названием "Построение мирного и лучшего мира с помощью спорта и олимпийских идеалов" (обычно называемая Резолюцией об олимпийском перемирии) поддерживает МОК в достижении этой цели", - говорится в заявлении.
"Резолюция об олимпийском перемирии является декларативной и не имеющей обязательной силы резолюцией, по которой государства - члены ООН договариваются для каждых Олимпийских и Паралимпийских игр. Она вносится страной - организатором Игр и принимается самими государствами - членами ООН. МОК, обладая статусом постоянного наблюдателя при ООН, не имеет средств для обеспечения выполнения этой резолюции. Мы признаем, что это полностью находится в компетенции системы ООН и вне компетенции МОК", - добавили в организации.
Россияне в большинстве видов спорта были отстранены от участия в международных турнирах после начала СВО. Также МОК запретил проведение международных соревнований на территории России. Основанием для введения санкций в отношении российских спортсменов в 2022 году стало якобы "нарушение олимпийского перемирия" в связи с началом действий на Украине после завершения Олимпийских игр в Пекине.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Колосков: ФИФА должна запретить сборным США и Израиля играть в турнирах
1 марта, 14:48
 
