Фридайвер Молчанов поставил мировой рекорд, погрузившись под лед Байкала
14:39 03.03.2026
Фридайвер Молчанов поставил мировой рекорд, погрузившись под лед Байкала
03.03.2026
Фридайвер Молчанов поставил мировой рекорд, погрузившись под лед Байкала
Фридайвер Алексей Молчанов на фестивале "Под лед Байкала" установил новый мировой рекорд в дисциплине CWTi, погрузившись на глубину 91 метр, сообщил губернатор... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
спорт, хорватия, листвянка, байкал, игорь кобзев, алексей молчанов, плавание
Спорт, Хорватия, Листвянка, Байкал, Игорь Кобзев, Алексей Молчанов, Плавание
Фридайвер Молчанов поставил мировой рекорд, погрузившись под лед Байкала

Фридайвер Молчанов поставил мировой рекорд, погрузившись под лед Байкала на 91 м

© Фото : Страница Алексея Молчанова в InstagramФридайвер Алексей Молчанов (Россия)
Фридайвер Алексей Молчанов (Россия) - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Страница Алексея Молчанова в Instagram
Фридайвер Алексей Молчанов (Россия). Архивное фото
ИРКУТСК, 3 мар - РИА Новости. Фридайвер Алексей Молчанов на фестивале "Под лед Байкала" установил новый мировой рекорд в дисциплине CWTi, погрузившись на глубину 91 метр, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
В посёлке Листвянка на Байкале проходит международный фестиваль подлёдного фридайвинга "Под лёд Байкала", объединивший спортсменов из России, Хорватии и Венгрии.
"Сегодня 41-кратный чемпион мира и герой документального фильма "Фридайвер" Алексей Молчанов установил мировой рекорд в дисциплине CWTi. В ней спортсмен погружается по тросу на глубину и совершает обратный подъём, используя постоянное отягощение. Спортсмен нырнул на глубину 91 метр в моноласте. Предыдущий его рекорд в этой дисциплине, установленный два года назад, составлял 90 метров", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что другие участники фестиваля также показали рекордные результаты. Россиянка Ольга Маркина установила рекорд в дисциплине "биласты", достигнув глубины 50 метров. Спортсмены из Хорватии – Витомир Маричич и Петар Кловар – показали результат 66 метров в дисциплине погружения по тросу на руках. Санда Делия из Хорватии побила свой собственный рекорд, она нырнула на глубину 57 метров без ласт.
Фестиваль "Под лед Байкала", организованный Федерацией фридайвинга, собрал более 40 участников. Это не только профессиональные фридайверы, но и новички, которые только пробуют погружения под лёд в экстремальных условиях. Температура воды во время стартов составляет около +2°C, воздуха – до −20°C.
