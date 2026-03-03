Фридайвер Молчанов поставил мировой рекорд, погрузившись под лед Байкала

ИРКУТСК, 3 мар - РИА Новости. Фридайвер Алексей Молчанов на фестивале "Под лед Байкала" установил новый мировой рекорд в дисциплине CWTi, погрузившись на глубину 91 метр, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Хорватии и Венгрии. В посёлке Листвянка на Байкале проходит международный фестиваль подлёдного фридайвинга "Под лёд Байкала", объединивший спортсменов из России

"Сегодня 41-кратный чемпион мира и герой документального фильма "Фридайвер" Алексей Молчанов установил мировой рекорд в дисциплине CWTi. В ней спортсмен погружается по тросу на глубину и совершает обратный подъём, используя постоянное отягощение. Спортсмен нырнул на глубину 91 метр в моноласте. Предыдущий его рекорд в этой дисциплине, установленный два года назад, составлял 90 метров", - написал Кобзев в Telegram-канале.

Он отметил, что другие участники фестиваля также показали рекордные результаты. Россиянка Ольга Маркина установила рекорд в дисциплине "биласты", достигнув глубины 50 метров. Спортсмены из Хорватии – Витомир Маричич и Петар Кловар – показали результат 66 метров в дисциплине погружения по тросу на руках. Санда Делия из Хорватии побила свой собственный рекорд, она нырнула на глубину 57 метров без ласт.