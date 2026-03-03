Фрадков рассказал, когда могут рассмотреть допуск российских легкоатлетов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков выразил надежду на то, что Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) рассмотрит вопрос допуска российских юниоров до международных соревнований на предстоящем совете организации.

Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров под World Athletics в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА. Чемпионат мира среди юниоров пройдет в августе в США.

« "Да, такая рекомендация (допускать юниоров со всеми правами) действительно есть, и многие международные федерации ей следуют. Это отрадно. Российские федерации уже получают допуски для юниоров. Это очень важный процесс. Мы находимся в постоянной коммуникации с World Athletics. Это большая организация со своими процедурами и регламентами, поэтому все требует времени. Впереди совет World Athletics, приуроченный к чемпионату мира. Надеемся, что эти вопросы будут рассматриваться", - сказал Фрадков журналистам.

"Не хочется делать громких заявлений до появления конкретики, но могу заверить: мы находимся в коммуникации с коллегами в полном объеме. Тем более это важно, потому что наши юниоры показывают очень хорошие результаты. И это особенно ценно. У российской легкой атлетики есть будущее - яркое и интересное. Ребята 18–20 лет уже сегодня показывают серьезные результаты, некоторые бьют взрослые рекорды России. Это придает дополнительную мотивацию решить все существующие вопросы", - добавил глава ВФЛА.