Фрадков рассказал, когда могут рассмотреть допуск российских легкоатлетов
12:08 03.03.2026
Фрадков рассказал, когда могут рассмотреть допуск российских легкоатлетов
Фрадков рассказал, когда могут рассмотреть допуск российских легкоатлетов - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Фрадков рассказал, когда могут рассмотреть допуск российских легкоатлетов
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков выразил надежду на то, что Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics)... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T12:08:00+03:00
2026-03-03T12:08:00+03:00
петр фрадков
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
международный олимпийский комитет (мок)
всемирная легкоатлетическая ассоциация (world athletics)
https://ria.ru/20260303/fradkov-2078145991.html
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023981144_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_8e6b6924e103be8168c7a7652ae8d7d1.jpg
1920
1920
true
петр фрадков, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла), международный олимпийский комитет (мок), всемирная легкоатлетическая ассоциация (world athletics)
Петр Фрадков, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics)
Фрадков рассказал, когда могут рассмотреть допуск российских легкоатлетов

Фрадков: на совете World Athletics могут рассмотреть допуск российских юниоров

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков выразил надежду на то, что Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) рассмотрит вопрос допуска российских юниоров до международных соревнований на предстоящем совете организации.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров под World Athletics в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА. Чемпионат мира среди юниоров пройдет в августе в США.
«
"Да, такая рекомендация (допускать юниоров со всеми правами) действительно есть, и многие международные федерации ей следуют. Это отрадно. Российские федерации уже получают допуски для юниоров. Это очень важный процесс. Мы находимся в постоянной коммуникации с World Athletics. Это большая организация со своими процедурами и регламентами, поэтому все требует времени. Впереди совет World Athletics, приуроченный к чемпионату мира. Надеемся, что эти вопросы будут рассматриваться", - сказал Фрадков журналистам.
"Не хочется делать громких заявлений до появления конкретики, но могу заверить: мы находимся в коммуникации с коллегами в полном объеме. Тем более это важно, потому что наши юниоры показывают очень хорошие результаты. И это особенно ценно. У российской легкой атлетики есть будущее - яркое и интересное. Ребята 18–20 лет уже сегодня показывают серьезные результаты, некоторые бьют взрослые рекорды России. Это придает дополнительную мотивацию решить все существующие вопросы", - добавил глава ВФЛА.
Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), глава Банка ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В федерации легкой атлетики России назвали приоритетную цель на десять лет
Вчера, 12:06
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Ранее организация рекомендовала допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.
 
Петр Фрадков
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
Международный олимпийский комитет (МОК)
Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics)
 
