Рейтинг@Mail.ru
В Англии планируют опробовать систему тренерского запроса по VAR - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:41 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/angliya-2078087401.html
В Англии планируют опробовать систему тренерского запроса по VAR
В Англии планируют опробовать систему тренерского запроса по VAR - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
В Англии планируют опробовать систему тренерского запроса по VAR
Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена опробовать систему тренерских запросов по спорным решениям в чемпионатах страны, сообщает The Telegraph. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T08:41:00+03:00
2026-03-03T08:41:00+03:00
футбол
спорт
уэльс
система видеопомощи арбитрам (var)
англия
футбольная ассоциация англии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601800851_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_75f8722d864ce5cf83a0f063632ba364.jpg
https://ria.ru/20260301/ofsaydy-2077697567.html
уэльс
англия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601800851_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_a5de19d15d2860c1f03ae215748cd357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, уэльс, система видеопомощи арбитрам (var), англия, футбольная ассоциация англии
Футбол, Спорт, Уэльс, Система видеопомощи арбитрам (VAR), Англия, Футбольная ассоциация Англии
В Англии планируют опробовать систему тренерского запроса по VAR

В Англии планируют опробовать систему тренерского запроса для применения VAR

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч ЦСКА - "Зенит"
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА - Зенит - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена опробовать систему тренерских запросов по спорным решениям в чемпионатах страны, сообщает The Telegraph.
Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на заседании в Уэльсе обсуждал возможные изменения в работе системы видеоассистента рефери (VAR).
По информации источника, тренеры команд могут получить по две попытки неудачного челленджа на просмотр видеоповтора эпизода. Тренеры получат право делать запросы по субъективным моментам вроде фолов или игры рукой, в то время как система VAR будет использоваться только для фактических решений, таких как офсайд.
Для того, чтобы использовать запрос, тренеры должны будут подать сигнал резервному арбитру. После этого VAR посмотрит повтор запрашиваемого эпизода и передаст свое решение главному арбитру. Отмечается, что в ассоциации нет решения, в лигах какого уровня и с какого срока можно опробовать данный эксперимент.
Помощник арбитра - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В РФС анонсировали улучшение работы VAR в вопросах офсайдов с нового сезона
1 марта, 17:30
 
ФутболСпортУэльсСистема видеопомощи арбитрам (VAR)АнглияФутбольная ассоциация Англии
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Металлург Мг
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Спортинг
    Порту
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Интер М
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала