В Англии планируют опробовать систему тренерского запроса по VAR

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена опробовать систему тренерских запросов по спорным решениям в чемпионатах страны, сообщает The Telegraph.

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на заседании в Уэльсе обсуждал возможные изменения в работе системы видеоассистента рефери (VAR).

По информации источника, тренеры команд могут получить по две попытки неудачного челленджа на просмотр видеоповтора эпизода. Тренеры получат право делать запросы по субъективным моментам вроде фолов или игры рукой, в то время как система VAR будет использоваться только для фактических решений, таких как офсайд.