В Англии планируют опробовать систему тренерского запроса по VAR
В Англии планируют опробовать систему тренерского запроса по VAR - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
В Англии планируют опробовать систему тренерского запроса по VAR
Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена опробовать систему тренерских запросов по спорным решениям в чемпионатах страны, сообщает The Telegraph. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена опробовать систему тренерских запросов по спорным решениям в чемпионатах страны, сообщает The Telegraph.
Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на заседании в Уэльсе обсуждал возможные изменения в работе системы видеоассистента рефери (VAR).
По информации источника, тренеры команд могут получить по две попытки неудачного челленджа на просмотр видеоповтора эпизода. Тренеры получат право делать запросы по субъективным моментам вроде фолов или игры рукой, в то время как система VAR будет использоваться только для фактических решений, таких как офсайд.
Для того, чтобы использовать запрос, тренеры должны будут подать сигнал резервному арбитру. После этого VAR посмотрит повтор запрашиваемого эпизода и передаст свое решение главному арбитру. Отмечается, что в ассоциации нет решения, в лигах какого уровня и с какого срока можно опробовать данный эксперимент.