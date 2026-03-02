https://ria.ru/20260302/yuventus-2078022100.html
"Ювентус" продлил контракт с футболистом Маккенни до 2030 года
"Ювентус" продлил контракт с футболистом Маккенни до 2030 года - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
"Ювентус" продлил контракт с футболистом Маккенни до 2030 года
Туринский "Ювентус" продлил контракт с американским полузащитником Уэстоном Маккенни, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
