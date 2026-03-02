Рейтинг@Mail.ru
"Ювентус" продлил контракт с футболистом Маккенни до 2030 года
20:50 02.03.2026
"Ювентус" продлил контракт с футболистом Маккенни до 2030 года
"Ювентус" продлил контракт с футболистом Маккенни до 2030 года
Туринский "Ювентус" продлил контракт с американским полузащитником Уэстоном Маккенни, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
спорт, сша, уэстон маккени, ювентус, шальке 04
Футбол, Спорт, США, Уэстон Маккени, Ювентус, Шальке 04
"Ювентус" продлил контракт с футболистом Маккенни до 2030 года

"Ювентус" продлил контракт с футболистом Уэстоном Маккенни до 2030 года

© Фото : Пресс-служба ФК "Ювентус"Полузащитник ФК "Ювентус" Уэстон Маккенни
Полузащитник ФК Ювентус Уэстон Маккенни - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Ювентус"
Полузащитник ФК "Ювентус" Уэстон Маккенни. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Туринский "Ювентус" продлил контракт с американским полузащитником Уэстоном Маккенни, сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок соглашения с 27-летним игроком рассчитан до 2030 года. В текущем сезоне американец провел 38 матчей во всех турнирах и забил 8 мячей.
Маккенни перешел в "Ювентус" из немецкого "Шальке" на правах аренды осенью 2020 года, а летом 2021-го состоялся полноценный трансфер футболиста. Всего за туринцев полузащитник провел 220 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал столько же голевых передач. Также на его счету 62 игры и 11 голов в составе сборной США.
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Новый тренер "Спартака" высказался о судействе в РПЛ
Футбол
 
