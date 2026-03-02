https://ria.ru/20260302/yuve-2077756647.html
"Ювентус" и "Рома" сыграли вничью со счетом 3:3 в Серии А
"Рома" сыграла вничью с туринским "Ювентусом" в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Новости
"Ювентус" в компенсированное время ушел от поражения в матче Серии А с "Ромой"