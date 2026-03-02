Рейтинг@Mail.ru
"Ювентус" и "Рома" сыграли вничью со счетом 3:3 в Серии А
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:00 02.03.2026
"Ювентус" и "Рома" сыграли вничью со счетом 3:3 в Серии А
"Ювентус" и "Рома" сыграли вничью со счетом 3:3 в Серии А - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
"Ювентус" и "Рома" сыграли вничью со счетом 3:3 в Серии А
"Рома" сыграла вничью с туринским "Ювентусом" в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
футбол
спорт
уэсли
жереми бога
ювентус
рома
серия а (чемпионат италии по футболу)
"Ювентус" и "Рома" сыграли вничью со счетом 3:3 в Серии А

"Ювентус" в компенсированное время ушел от поражения в матче Серии А с "Ромой"

© Соцсети "Ромы"Дониелл Мален
Дониелл Мален - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Соцсети "Ромы"
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Рома" сыграла вничью с туринским "Ювентусом" в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Риме завершилась со счетом 3:3. У хозяев голы забили Уэсли (39-я минута), Эван Ндика (54) и Дониелл Мален (65). У "Ювентуса" отличились Франсишку Консейсан (47), Жереми Бога (78) и Федерико Гатти (90+3).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
01 марта 2026 • начало в 22:45
Завершен
Рома
3 : 3
Ювентус
39‎’‎ • Уэсли
(Никколо Пизилли)
54‎’‎ • Эван Н'Дика
(Лоренцо Пеллегрини)
65‎’‎ • Дониэлл Мален
(Куадио Коне)
47‎’‎ • Франсишку Консейсау
(Глейсон Бремер)
78‎’‎ • Жереми Бога
90‎’‎ • Федерико Гатти
"Рома" (51 очко) продлила серию без поражений в чемпионате до четырех матчей и идет на четвертом месте в турнирной таблице. "Ювентус" (47) располагается на шестой позиции.
В следующем туре "Рома" 8 марта на выезде сыграет против "Дженоа", "Ювентус" днем ранее примет "Пизу".
Результаты других матчей дня:
