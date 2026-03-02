Рейтинг@Mail.ru
Валуев сказал, что думает об отказе МОК исключить США и Израиль - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
12:52 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/valuev-2077866717.html
Валуев сказал, что думает об отказе МОК исключить США и Израиль
Валуев сказал, что думает об отказе МОК исключить США и Израиль

Валуев: если МОК не хочет исключить США и Израиль, то даже говорить не о чем

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что не удивляется отсутствию реакции Международного олимпийского комитета (МОК) на военную операцию США на Ближнем Востоке.
Россияне в большинстве видов спорта были отстранены от участия в международных турнирах после начала СВО. Также МОК запретил проведение международных соревнований на территории России. В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по территории Ирана, сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц. Летом в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира по футболу, туда квалифицировалась сборная Ирана, ее матчи должны пройти на американской территории.
"Неужели Международный олимпийский комитет хочет исключить из Олимпиады команды США и Израиля? Не хочет? Ну тут тогда даже не о чем говорить", – сказал Валуев.
Ранее генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Маттиас Графстрем заявил, что надеется увидеть все страны на чемпионате мира 2026 года на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Мировое первенство впервые состоится с участием 48 национальных команд и пройдет на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
"Почему все время удивляются очевидному? Кто управляет миром – тот этот мир и танцует. Давайте даже не будем удивляться очевидному, тут и так все ясно", – добавил собеседник агентства.
