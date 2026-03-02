https://ria.ru/20260302/titul-2077782526.html
Букша выиграла первый в карьере титул
Испанка Кристина Букша стала победительницей теннисного турнира категории WTA 500 в Мериде (Мексика), призовой фонд которого превышает 1,2 млн долларов. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
теннис
спорт
мексика
женская теннисная ассоциация (wta)
