Рейтинг@Mail.ru
Букша выиграла первый в карьере титул - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
07:51 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/titul-2077782526.html
Букша выиграла первый в карьере титул
Букша выиграла первый в карьере титул - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Букша выиграла первый в карьере титул
Испанка Кристина Букша стала победительницей теннисного турнира категории WTA 500 в Мериде (Мексика), призовой фонд которого превышает 1,2 млн долларов. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T07:51:00+03:00
2026-03-02T07:51:00+03:00
теннис
спорт
мексика
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104283/60/1042836039_0:349:2880:1968_1920x0_80_0_0_9fa9d7ca24b3e6c3d12ff282a6d27482.jpg
https://ria.ru/20260301/stirns-2077750318.html
мексика
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104283/60/1042836039_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0684f6daee256e6214961ff0a2545a6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, мексика, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Мексика, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Букша выиграла первый в карьере титул

Букша выиграла первый в карьере титул на турнире в Мексике

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТеннисные мячи
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Теннисные мячи. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Испанка Кристина Букша стала победительницей теннисного турнира категории WTA 500 в Мериде (Мексика), призовой фонд которого превышает 1,2 млн долларов.
В финальной встрече Букша, занимающая 63-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), победила польку Магдалену Френх (57) со счетом 6:1, 4:6, 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа 15 минут.
Для 28-летней испанки этот титул стал первым в карьере в одиночном разряде.
Пейтон Стирнс - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Американка Стирнс выиграла теннисный турнир в Остине
Вчера, 23:48
 
ТеннисСпортМексикаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.03 15:00
    Сочи
    Спартак Москва
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Шанхайские Драконы
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Кристал Пэлас
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Металлург Мг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Ювентус
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала