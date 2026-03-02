Рейтинг@Mail.ru
Хейтеры России в ужасе: кто объявил войну американскому спорту - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:35 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/ssha--2077956154.html
Хейтеры России в ужасе: кто объявил войну американскому спорту
Хейтеры России в ужасе: кто объявил войну американскому спорту - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Хейтеры России в ужасе: кто объявил войну американскому спорту
Пока российский спорт в изоляции, атлеты из США и Израиля выступают на всех крупнейших турнирах под национальным флагом и с гимном даже после нападения на Иран. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T17:35:00+03:00
2026-03-02T17:35:00+03:00
футбол
николай валуев
доминик гашек
джефф монсон
международная федерация футбола (фифа)
международный олимпийский комитет (мок)
российский футбольный союз (рфс)
чемпионат мира по футболу 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/62237/29/622372901_0:310:3005:2000_1920x0_80_0_0_91ef2b00434467b25b62d02be3b6fd5b.jpg
https://ria.ru/20260302/valuev-2077866717.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Сергей Смышляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794398344_60:251:819:1010_100x100_80_0_0_68d50792629a24261fa340b3c1963efb.jpg
Сергей Смышляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794398344_60:251:819:1010_100x100_80_0_0_68d50792629a24261fa340b3c1963efb.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/62237/29/622372901_338:0:3005:2000_1920x0_80_0_0_ced320b3ba2635c1499fcf028cf1d601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
николай валуев, доминик гашек, джефф монсон, международная федерация футбола (фифа), международный олимпийский комитет (мок), российский футбольный союз (рфс), чемпионат мира по футболу 2026, джанни инфантино, авторы риа новости спорт
Футбол, Николай Валуев, Доминик Гашек, Джефф Монсон, Международная федерация футбола (ФИФА), Международный олимпийский комитет (МОК), Российский футбольный союз (РФС), Чемпионат мира по футболу 2026, Джанни Инфантино, Авторы РИА Новости Спорт

Хейтеры России в ужасе: кто объявил войну американскому спорту

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДоминик Гашек
Доминик Гашек - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
Пока российский спорт в изоляции, атлеты из США и Израиля выступают на всех крупнейших турнирах под национальным флагом и с гимном даже после нападения на Иран. А через 100 дней Штаты примут чемпионат мира по футболу. Хватит ли смелости ФИФА и МОК забанить агрессоров?

Ярый ненавистник России против американцев

США и Израиль 28 февраля нанесли серию ударов по территории Ирана. Погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и несколько человек из высшего руководства страны. Еще одна из атак пришлась на местные школы. Ракетный удар по образовательному учреждению для девочек в городе Минаб унес жизни не менее 165 детей и сотрудников. По всей стране продолжают гибнуть десятки мирных жителей.
© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Но международные спортивные власти даже не заикаются о санкциях в адрес американцев и израильтян. Идут разговоры не о лишении США права проведения чемпионата мира по футболу, а о том, чтобы не пустить туда сборную Ирана. Кто-то призывает к этому открыто, другие пытается не растерять остатки хоть какой-то дипломатичности.
Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем с осторожностью отметил, что надеется увидеть все страны на предстоящем турнире. "Пока рано давать подробные комментарии, но мы будем следить за развитием событий по всем вопросам в мире", — ответил футбольный чиновник, добавив: главная задача — обеспечить безопасное проведение чемпионата мира. И никакого осуждения действий США и Израиля.
А ведь совсем недавно, в начале января, Америка отметилась еще и нападением на Венесуэлу и похищением президента страны Николаса Мадуро. Но, судя по всему, "это другое". На вопрос о возможных санкциях МОК выдал настолько нелепое заявление, что заставили саркастично улыбнуться даже самых заклятых русофобов: "МОК не может напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами, так как это выходит за рамки нашей компетенции".
То есть, в случае с санкциями в адрес России вмешиваться напрямую можно без проблем. А когда речь заходит о США и Израиле, то "извините, мы в политику ни ногой".
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЧешский хоккеист Доминик Гашек в московском аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
Чешский хоккеист Доминик Гашек в московском аэропорту Шереметьево. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Чешский хоккеист Доминик Гашек в московском аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
Даже один из главных ненавистников России чех Доминик Гашек не выдержал и призвал лишить Штаты права проведения чемпионата мира:
«
"То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и правом. Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные мероприятия. Это способствует легализации ее преступлений".

"Кто управляет миром — тот его и танцует"

Но все прекрасно понимают, что президент ФИФА Джанни Инфантино по своей воле никогда не пойдет на такой шаг. Три месяца назад он вручал Дональду Трампу премию мира ФИФА, учрежденную чуть ли ни самим функционером без согласования с верхушкой его организации. "За исключительные и экстраординарные действия". Более того в октябре он лоббировал Трампа в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира. Еще публично поддержал президента США на бизнес-форуме в Майами 5 ноября. А в феврале приехал в Вашингтон по приглашению Трампа для участия в первом заседании "Совета мира" по Газе. И после всего этого Инфантино вступит в открытую конфронтацию? Вряд ли.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции в Дохе
Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции в Дохе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции в Дохе
Кстати, сам глава ФИФА числится членом МОК. И по идее должен был понести наказание за участие в политическом саммите. Но избежал даже малейших санкций. Как оказалось, "ФИФА через футбол оказывает поддержку комплексной инвестиционной программе спортивного восстановления в Газе". Хочется ответить фразой из известного мультфильма про богатырей: "А ловко ты это придумал!"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал ФИФА запретить сборным США и Израиля участвовать в любых турнирах под своей эгидой. Но такой разворот событий действительно практически нереален. Почему? Наиболее подходящим и лаконичным в данной ситуации выглядит объяснение из уст экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева: "Почему все время удивляются очевидному? Кто управляет миром — тот этот мир и танцует. Давайте даже не будем удивляться очевидному, тут и так все ясно".
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Валуев сказал, что думает об отказе МОК исключить США и Израиль
Вчера, 12:52
Боец Джефф Монсон и вовсе подчеркнул, что тот же МОК просто-напросто принадлежит Соединенным Штатам. Так что и с их стороны, как и со стороны ФИФА, никаких санкций ждать не стоит: "К большому сожалению, Америка контролирует абсолютно все, и это прискорбно, потому что политике нет дела в спорте".
Действительно, все очень просто. И, к сожалению, пора привыкнуть к тому, что никаких принципов в мире спорта не существует. И пока одни будут безнаказанно творить беспредел, другие продолжат страдать за законную защиту интересов государства.
 
ФутболНиколай ВалуевДоминик ГашекДжефф МонсонМеждународная федерация футбола (ФИФА)Международный олимпийский комитет (МОК)Российский футбольный союз (РФС)Чемпионат мира по футболу 2026Джанни ИнфантиноАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Спартак Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Северсталь
    Локомотив
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Автомобилист
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Барыс
    7
    0
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Болонья
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Нэшвилл
    Детройт
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Хетафе
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Фиорентина
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала