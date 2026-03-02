Хейтеры России в ужасе: кто объявил войну американскому спорту

Пока российский спорт в изоляции, атлеты из США и Израиля выступают на всех крупнейших турнирах под национальным флагом и с гимном даже после нападения на Иран. А через 100 дней Штаты примут чемпионат мира по футболу. Хватит ли смелости ФИФА и МОК забанить агрессоров?

Ярый ненавистник России против американцев

США и Израиль 28 февраля нанесли серию ударов по территории Ирана. Погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и несколько человек из высшего руководства страны. Еще одна из атак пришлась на местные школы. Ракетный удар по образовательному учреждению для девочек в городе Минаб унес жизни не менее 165 детей и сотрудников. По всей стране продолжают гибнуть десятки мирных жителей.

Но международные спортивные власти даже не заикаются о санкциях в адрес американцев и израильтян. Идут разговоры не о лишении США права проведения чемпионата мира по футболу, а о том, чтобы не пустить туда сборную Ирана. Кто-то призывает к этому открыто, другие пытается не растерять остатки хоть какой-то дипломатичности.

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем с осторожностью отметил, что надеется увидеть все страны на предстоящем турнире. "Пока рано давать подробные комментарии, но мы будем следить за развитием событий по всем вопросам в мире", — ответил футбольный чиновник, добавив: главная задача — обеспечить безопасное проведение чемпионата мира. И никакого осуждения действий США и Израиля.

А ведь совсем недавно, в начале января, Америка отметилась еще и нападением на Венесуэлу и похищением президента страны Николаса Мадуро. Но, судя по всему, "это другое". На вопрос о возможных санкциях МОК выдал настолько нелепое заявление, что заставили саркастично улыбнуться даже самых заклятых русофобов: "МОК не может напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами, так как это выходит за рамки нашей компетенции".

То есть, в случае с санкциями в адрес России вмешиваться напрямую можно без проблем. А когда речь заходит о США и Израиле, то "извините, мы в политику ни ногой".

Даже один из главных ненавистников России чех Доминик Гашек не выдержал и призвал лишить Штаты права проведения чемпионата мира:

« "То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и правом. Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные мероприятия. Это способствует легализации ее преступлений".

"Кто управляет миром — тот его и танцует"

Но все прекрасно понимают, что президент ФИФА Джанни Инфантино по своей воле никогда не пойдет на такой шаг. Три месяца назад он вручал Дональду Трампу премию мира ФИФА, учрежденную чуть ли ни самим функционером без согласования с верхушкой его организации. "За исключительные и экстраординарные действия". Более того в октябре он лоббировал Трампа в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира. Еще публично поддержал президента США на бизнес-форуме в Майами 5 ноября. А в феврале приехал в Вашингтон по приглашению Трампа для участия в первом заседании "Совета мира" по Газе. И после всего этого Инфантино вступит в открытую конфронтацию? Вряд ли.

Кстати, сам глава ФИФА числится членом МОК. И по идее должен был понести наказание за участие в политическом саммите. Но избежал даже малейших санкций. Как оказалось, "ФИФА через футбол оказывает поддержку комплексной инвестиционной программе спортивного восстановления в Газе". Хочется ответить фразой из известного мультфильма про богатырей: "А ловко ты это придумал!"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал ФИФА запретить сборным США и Израиля участвовать в любых турнирах под своей эгидой. Но такой разворот событий действительно практически нереален. Почему? Наиболее подходящим и лаконичным в данной ситуации выглядит объяснение из уст экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева: "Почему все время удивляются очевидному? Кто управляет миром — тот этот мир и танцует. Давайте даже не будем удивляться очевидному, тут и так все ясно".

Боец Джефф Монсон и вовсе подчеркнул, что тот же МОК просто-напросто принадлежит Соединенным Штатам. Так что и с их стороны, как и со стороны ФИФА, никаких санкций ждать не стоит: "К большому сожалению, Америка контролирует абсолютно все, и это прискорбно, потому что политике нет дела в спорте".