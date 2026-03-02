https://ria.ru/20260302/sorin-2077909317.html
Сорин: в зрительской зоне на Олимпиаде было легче, чем смотреть гонки по ТВ
лыжные гонки
спорт
Сорин: в зоне зрителей на Олимпиаде было легче, чем смотреть лыжные гонки по ТВ
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал в интервью РИА Новости, что ему тяжелее было смотреть гонки на Олимпиаде по телевизору, чем находится там в зрительской зоне без аккредитации.
На Олимпийских играх в Италии Россию в лыжных гонках представляли только двое спортсменов - Савелий Коростелев и Дарья Непряева, оба остались без медалей. Их тренер Сорин из-за отсутствия нейтрального статуса не может присутствовать на международных соревнованиях в местах, где требуется наличие аккредитации.
"У меня там были свои задачи, даже без нейтрального статуса. В первую очередь нужно было провести ту неделю, которая оставалась до марафона 50 км в тренировочном режиме. Слава Богу, были тренировочные трассы, где я мог видеть спортсменов и быть рядом, где-то даже морально поддержать. Конечно, неприятно находиться без аккредитации и не иметь доступа на трассу, но что есть, то есть", - сказал Сорин.
"Еще сложнее было в Армении смотреть все по телевизору: первые гонки, когда ребята бежали, я находился там. Поэтому потом хотя бы быть рядом, в зрительской зоне, было лучше, чем наблюдать по телевизору", - отметил Сорин.
Полностью интервью с Егором Сориным читайте во вторник на сайте РИА Новости.