Французский хореограф может стать постановщиком Трусовой, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Фигурное катание
 
13:46 02.03.2026
Французский хореограф может стать постановщиком Трусовой, сообщил источник
Французский хореограф может стать постановщиком Трусовой, сообщил источник
© Фото : соцсети Александры ИгнатовойАлександра Игнатова (Трусова)
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости, Влад Жуков. Французский хореограф Бенуа Ришо может стать постановщиком серебряного призера Олимпийских игр 2022 года фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) на следующий сезон, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Отмечается, что 21-летняя фигуристка и хореограф уже провели переговоры и достигли предварительной договоренности. Постановочный процесс может пройти весной (ориентировочно во второй половине). При этом на данный момент неизвестно, поставит ли Ришо одну из программ или сразу обе.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Трусова приняла решение вернуться в спорт со следующего сезона, она будет работать под руководством Этери Тутберидзе. Позднее фигуристка подтвердила эту информацию официально.
Ришо – один из самых популярных постановщиков в фигурном катании. В 2024 году он был признан лучшим хореографом мира по версии Международного союза конькобежцев (ISU). Специалист работает со многими известными спортсменами, среди которых двукратный чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа.
Кроме того, в прошлом сезоне он поставил произвольный танец призерам чемпионата России Василисе Кагановской/Максиму Некрасову и произвольную программу Софье Муравьевой. Тренер Кагановской/Некрасова Алексей Горшков сообщал в интервью РИА Новости, что его подопечные планируют продолжить работу с Ришо в последующих сезонах.
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Плющенко заявил, что хотел бы возвращения Трусовой к соревнованиям
28 февраля, 15:54
 
Фигурное катаниеСпортМаксим НекрасовАлександра Игнатова (Трусова)Этери ТутберидзеМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
