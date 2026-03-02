Французский хореограф может стать постановщиком Трусовой, сообщил источник

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости, Влад Жуков. Французский хореограф Бенуа Ришо может стать постановщиком серебряного призера Олимпийских игр 2022 года фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) на следующий сезон, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что 21-летняя фигуристка и хореограф уже провели переговоры и достигли предварительной договоренности. Постановочный процесс может пройти весной (ориентировочно во второй половине). При этом на данный момент неизвестно, поставит ли Ришо одну из программ или сразу обе.