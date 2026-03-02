Плющенко признал нормальной радость Ягудина после его падений

"В соцсетях была публикация, Лешу Ягудина спросили: радовался ли он, когда Плющенко падал? Он ответил: конечно, да. Взять футбол, пенальти бьют. Ты ждешь, чтобы соперник забил? Конечно, нет. Ты радуешься, когда соперник не забивает. Так и в фигурном катании. Нужно уметь дружить, когда ты снимаешь коньки. Это крайне редко происходит, но было бы здорово - общаться, дружить. У меня, к сожалению, с конкурентами не получалось, но со многими дружил. С (Александром) Абтом, (Алексеем) Урмановым… С Лешей Ягудиным, к сожалению, не получалось, зато сейчас в нормальных отношениях", - сказал Плющенко на форуме "Знание. Наставничество", организованном Российским обществом "Знание".

"Я на двух тренировках в день прыгал больше 100 раз тройной аксель - и он не получался. Не понимал. Как однажды прыгнул —-так пошел. Полтора года где-то затратил. Четверной тулуп быстрее пришел. А вот сложный мой конкурент Леша Ягудин выучил тройной аксель за несколько месяцев. Мне не хватало физических сил. Я дрищ был, есть нечего было, еды не было. Может, были бы условия и просто банальная еда, все было бы быстрее. Когда я приехал в Санкт-Петербург, был такой этап, что мне нечего было есть. Я собирал бутылки, чтобы купить хлеб, чай, уж не говорю про мясо и курицу, не было ничего. Но я знал, что в спорте заработаю денег, куплю квартиру и родителей перевезу, они не будут работать. Я выполнил эту цель. В 15 лет купил четырехкомнатную квартиру, отцу - машину, сестре, племяннице - квартиру. Родители больше не работали", - добавил он.