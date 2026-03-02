https://ria.ru/20260302/nkhl-2078031756.html
НХЛ назвала лучших игроков недели
Канадский защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Мэттью Шефер признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
