НХЛ назвала лучших игроков недели
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:42 02.03.2026 (обновлено: 22:01 02.03.2026)
НХЛ назвала лучших игроков недели
НХЛ назвала лучших игроков недели
Канадский защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Мэттью Шефер признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
НХЛ назвала лучших игроков недели

Защитник "Айлендерс" Шефер признан лучшим игроком недели в НХЛ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Канадский защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Мэттью Шефер признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
Шефер помог команде одержать победы во всех трех матчах и набрал 5 очков (4 гола + 1 передача). Всего в его активе 44 (20+24) результативных балла в "регулярке". Канадец стал самым молодым защитником, забросившим 20 и более шайб за сезон.
Второй звездой стал латвийский вратарь "Питтсбург Пингвинз" Артур Шилов, который принял участие в двух победных матчах "Питтсбурга" и отразил 98,1% бросков по воротам. Также в активе голкипера один шатаут, который стал для него вторым в карьере в НХЛ.
Американский форвард "Миннесоты Уайлд" Мэтт Болди стал третьей звездой недели. Олимпийский чемпион 2026 года набрал 7 (3+4) очков в трех играх.
Овечкин пропустил тренировку "Вашингтона"
