НХЛ назвала лучших игроков недели

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Канадский защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Мэттью Шефер признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.

Шефер помог команде одержать победы во всех трех матчах и набрал 5 очков (4 гола + 1 передача). Всего в его активе 44 (20+24) результативных балла в "регулярке". Канадец стал самым молодым защитником, забросившим 20 и более шайб за сезон.