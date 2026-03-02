Босс "Динамо" пожелал успеха сборной России под руководством Карпина

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ивлев в разговоре с РИА Новости не стал комментировать реакцию болельщиков "бело-голубых" на приход на матч команды ее бывшего главного тренера Валерия Карпина, отметив, что желает успеха сборной России.

В ноябре 2025 года Карпин объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. 1 марта Карпин посетил матч "Динамо" - "Крылья Советов" (4:0), болельщики "бело-голубых" встретили его свистом.

"Валерий Георгиевич возглавляет сборную и приехал на матч "Динамо" посмотреть на игроков команды, которую он тренирует. Хочу пожелать успеха нашей сборной", - сказал Ивлев, отвечая на вопрос о реакции болельщиков "Динамо" на появление Карпина на матче "бело-голубых".