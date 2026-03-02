https://ria.ru/20260302/ivlev-2077850108.html
Босс "Динамо" пожелал успеха сборной России под руководством Карпина
Босс "Динамо" пожелал успеха сборной России под руководством Карпина
2026-03-02T12:10:00+03:00
РИА Новости Спорт
2026
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ивлев в разговоре с РИА Новости не стал комментировать реакцию болельщиков "бело-голубых" на приход на матч команды ее бывшего главного тренера Валерия Карпина, отметив, что желает успеха сборной России.
В ноябре 2025 года Карпин объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. 1 марта Карпин посетил матч "Динамо" - "Крылья Советов" (4:0), болельщики "бело-голубых" встретили его свистом.
"Валерий Георгиевич возглавляет сборную и приехал на матч "Динамо" посмотреть на игроков команды, которую он тренирует. Хочу пожелать успеха нашей сборной", - сказал Ивлев, отвечая на вопрос о реакции болельщиков "Динамо" на появление Карпина на матче "бело-голубых".
Сборная России 27 марта в Краснодаре сыграет с командой Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге встретится со сборной Мали.