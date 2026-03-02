Рейтинг@Mail.ru
Босс "Динамо" пожелал успеха сборной России под руководством Карпина
12:10 02.03.2026
Босс "Динамо" пожелал успеха сборной России под руководством Карпина
Босс "Динамо" пожелал успеха сборной России под руководством Карпина
Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ивлев в разговоре с РИА Новости не стал комментировать реакцию болельщиков... РИА Новости Спорт, 02.03.2026
спорт, валерий карпин, александр ивлев, динамо москва, крылья советов
Футбол, Спорт, Валерий Карпин, Александр Ивлев, Динамо Москва, Крылья Советов
Босс "Динамо" пожелал успеха сборной России под руководством Карпина

Глава совдира "Динамо" Ивлев пожелал успеха сборной под руководством Карпина

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВалерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ивлев в разговоре с РИА Новости не стал комментировать реакцию болельщиков "бело-голубых" на приход на матч команды ее бывшего главного тренера Валерия Карпина, отметив, что желает успеха сборной России.
В ноябре 2025 года Карпин объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. 1 марта Карпин посетил матч "Динамо" - "Крылья Советов" (4:0), болельщики "бело-голубых" встретили его свистом.
"Валерий Георгиевич возглавляет сборную и приехал на матч "Динамо" посмотреть на игроков команды, которую он тренирует. Хочу пожелать успеха нашей сборной", - сказал Ивлев, отвечая на вопрос о реакции болельщиков "Динамо" на появление Карпина на матче "бело-голубых".
Сборная России 27 марта в Краснодаре сыграет с командой Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге встретится со сборной Мали.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Дюков заявил, что не влиял на решение Карпина уйти из "Динамо"
26 декабря 2025, 17:33
 
Футбол Спорт Валерий Карпин Александр Ивлев Динамо Москва Крылья Советов
 
