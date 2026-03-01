https://ria.ru/20260301/zelichenok-2077627506.html
Умер бывший тренер сборных СССР и России по легкой атлетике Зеличенок
Умер бывший тренер сборных СССР и России по легкой атлетике Зеличенок
Бывший тренер сборных СССР и России по легкой атлетике Вадим Зеличенок умер в возрасте 70 лет, сообщил РИА Новости глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
спорт
вадим зеличенок
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
европейская легкоатлетическая ассоциация
