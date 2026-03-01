Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший тренер сборных СССР и России по легкой атлетике Зеличенок - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/zelichenok-2077627506.html
Умер бывший тренер сборных СССР и России по легкой атлетике Зеличенок
Умер бывший тренер сборных СССР и России по легкой атлетике Зеличенок - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Умер бывший тренер сборных СССР и России по легкой атлетике Зеличенок
Бывший тренер сборных СССР и России по легкой атлетике Вадим Зеличенок умер в возрасте 70 лет, сообщил РИА Новости глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T11:52:00+03:00
2026-03-01T11:52:00+03:00
спорт
вадим зеличенок
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
европейская легкоатлетическая ассоциация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/87745/38/877453867_0:0:371:209_1920x0_80_0_0_4830a261cc443acf2ad64c4d63bf29b2.jpg
https://ria.ru/20260218/kniga-2075173251.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/87745/38/877453867_15:0:371:267_1920x0_80_0_0_5c7722599ecdce74aeb595b4793e635b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вадим зеличенок, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла), европейская легкоатлетическая ассоциация
Спорт, Вадим Зеличенок, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), Европейская легкоатлетическая ассоциация
Умер бывший тренер сборных СССР и России по легкой атлетике Зеличенок

Умер бывший тренер сборных СССР и России по легкой атлетике Вадим Зеличенок

© Фото : официальный сайт ВФЛАВадим Зеличенок
Вадим Зеличенок - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : официальный сайт ВФЛА
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Бывший тренер сборных СССР и России по легкой атлетике Вадим Зеличенок умер в возрасте 70 лет, сообщил РИА Новости глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.
«
"К сожалению, умер в больнице от последствий инсульта. Вопрос по дате похорон пока не решен", - сказал Курбатов.
Зеличенок возглавлял сборную СССР в 1990-1991 годах, был тренером Объединенной команды на Олимпийских играх - 1992 в Барселоне, до 1998 года возглавлял сборную России. С 1994 по 2000 год он занимал должность генерального секретаря Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), с 2000 по 2015 год работал первым вице-президентом организации, до января 2016 года исполнял обязанности президента. Также Зеличенок входил в комитет развития Европейской легкоатлетической ассоциации.
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Умер заслуженный тренер по тяжелой атлетике Книга
18 февраля, 12:49
 
СпортВадим ЗеличенокВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)Европейская легкоатлетическая ассоциация
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.03 15:00
    Сочи
    Спартак Москва
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Шанхайские Драконы
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Кристал Пэлас
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Металлург Мг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Ювентус
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала