"Респект за медаль": Вик Уайлд высказался о серебре Филиппова на ОИ
"Респект за медаль": Вик Уайлд высказался о серебре Филиппова на ОИ
"Респект за медаль": Вик Уайлд высказался о серебре Филиппова на ОИ - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
"Респект за медаль": Вик Уайлд высказался о серебре Филиппова на ОИ
Россиянин Никита Филиппов, завоевавший медаль Игр-2026, заслуживает большого уважения в связи с этим достижением, но олимпийская версия ски-альпинизма не лучшим РИА Новости Спорт, 01.03.2026
"Респект за медаль": Вик Уайлд высказался о серебре Филиппова на ОИ

Вик Уайлд заявил, что признает заслуги завоевавшего медаль Олимпиады Филиппова

Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Италии
Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Италии - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Gabriele Facciotti
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Россиянин Никита Филиппов, завоевавший медаль Игр-2026, заслуживает большого уважения в связи с этим достижением, но олимпийская версия ски-альпинизма не лучшим образом отражает суть этого вида спорта, считает двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд.
Ски-альпинизм был включен в программу зимней Олимпиады на Играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо в качестве дополнительного вида спорта. Филиппов завоевал серебро в спринте и стал единственным среди россиян, выигравшим медаль на Играх в Италии.
"Для ски-альпинизма нужны большие горы, а на Олимпиаде была стадионная версия, не лучшим образом отражающая суть этого вида спорта. Но Филиппову большой респект, для того, чтобы завоевать любую медаль на Олимпиаде, требуется масса усилий. Сам я занимался сплитбордингом, это версия ски-альпинизма для сноубордистов, но концентрировался в большей степени на спусковой части, не на подъемной", - сказал Уайлд РИА Новости.
На данный момент ски-альпинизм официально не включен в программу Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах, но он упоминается в числе видов спорта, которые могут быть туда добавлены как дополнительные.
Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Ски-альпинист Филиппов посвятил медаль Олимпиады отцу
24 февраля, 10:00
 
