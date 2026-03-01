https://ria.ru/20260301/terentev-2077633660.html
Терентьев рассказал, что разбил губу и получил палкой по лицу, упав на ЧР
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр лыжник Александр Терентьев заявил РИА Новости, что во время падения на чемпионате России разбил себе губу и получил палкой соперника по лицу.
Терентьев упал во время финального забега на спринте за несколько метров до финишной черты из-за столкновения с Иваном Горбуновым. Он смог подняться спустя несколько секунд и финишировал с кровью на губах последним, шестым. Выиграл Александр Большунов, второе место занял Егор Митрошин, третьим стал Горбунов.
"Честно говоря, даже не хочется ничего рассказывать. Что произошло, то произошло: упал, губу разбил, еще и палкой по лицу получил. В общем, все в одном эпизоде", - сказал Терентьев.
"Не то чтобы обидно… Скорее, неприятно, что второй год подряд подобная ситуация - финал, все решается в самый последний момент. Но здесь больше дело во мне. Когда идешь первым, никто не мешает, значит, нужно просто уходить вперед и навязывать свою тактику, свою борьбу. Очередной опыт", - отметил собеседник агентства.
По его словам, он был готов бороться за призовое место. "С каждым забегом становилось все лучше и лучше, поэтому думаю, что мог бороться за призовые места", - добавил 26-летний лыжник.