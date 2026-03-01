Рейтинг@Mail.ru
Терентьев рассказал, что разбил губу и получил палкой по лицу, упав на ЧР
Лыжные гонки
 
12:19 01.03.2026
Терентьев рассказал, что разбил губу и получил палкой по лицу, упав на ЧР
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр лыжник Александр Терентьев заявил РИА Новости, что во время падения на чемпионате России разбил себе губу и получил
2026
спорт, александр терентьев, александр большунов
Лыжные гонки, Спорт, Александр Терентьев, Александр Большунов
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр лыжник Александр Терентьев заявил РИА Новости, что во время падения на чемпионате России разбил себе губу и получил палкой соперника по лицу.
Терентьев упал во время финального забега на спринте за несколько метров до финишной черты из-за столкновения с Иваном Горбуновым. Он смог подняться спустя несколько секунд и финишировал с кровью на губах последним, шестым. Выиграл Александр Большунов, второе место занял Егор Митрошин, третьим стал Горбунов.
"Честно говоря, даже не хочется ничего рассказывать. Что произошло, то произошло: упал, губу разбил, еще и палкой по лицу получил. В общем, все в одном эпизоде", - сказал Терентьев.
"Не то чтобы обидно… Скорее, неприятно, что второй год подряд подобная ситуация - финал, все решается в самый последний момент. Но здесь больше дело во мне. Когда идешь первым, никто не мешает, значит, нужно просто уходить вперед и навязывать свою тактику, свою борьбу. Очередной опыт", - отметил собеседник агентства.
По его словам, он был готов бороться за призовое место. "С каждым забегом становилось все лучше и лучше, поэтому думаю, что мог бороться за призовые места", - добавил 26-летний лыжник.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Спринты - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Большунов рассказал о плохом самочувствии в спринте на чемпионате России
Лыжные гонки, Спорт, Александр Терентьев, Александр Большунов
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
