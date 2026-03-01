https://ria.ru/20260301/shevchenko-2077629541.html
Наталия Шевченко выиграла общий зачет Кубка России по биатлону
Наталия Шевченко выиграла общий зачет Кубка России по биатлону
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Наталия Шевченко стала победительницей общего зачета Кубка России по биатлону сезона-2025/26.
В воскресенье Шевченко заняла второе место в масс-старте на последнем этапе соревнований в Златоусте.
По итогам 11 гонок она набрала 555 очков и стала обладательницей большого Хрустального глобуса. Также Шевченко выиграла зачет масс-стартов, набрав за три гонки 153 балла. Ранее она стала лучшей в общих зачетах гонок преследований и спринтерских гонок.
Второе место в общем зачете заняла Кристина Резцова (513), третьей стала Юлия Коваленко (389). В зачете масс-стартов следом за Шевченко расположились Резцова (144) и Коваленко (126).