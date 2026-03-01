Рейтинг@Mail.ru
Наталия Шевченко выиграла общий зачет Кубка России по биатлону
01.03.2026
Наталия Шевченко выиграла общий зачет Кубка России по биатлону
Наталия Шевченко выиграла общий зачет Кубка России по биатлону
Наталия Шевченко стала победительницей общего зачета Кубка России по биатлону сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
спорт, златоуст, кристина резцова, наталья шевченко, юлия коваленко, кубок россии по биатлону
Биатлон, Спорт, Златоуст, Кристина Резцова, Наталья Шевченко, Юлия Коваленко, Кубок России по биатлону
Наталия Шевченко выиграла общий зачет Кубка России по биатлону

Наталия Шевченко стала победительницей общего зачета Кубка России по биатлону

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Наталия Шевченко стала победительницей общего зачета Кубка России по биатлону сезона-2025/26.
В воскресенье Шевченко заняла второе место в масс-старте на последнем этапе соревнований в Златоусте.
По итогам 11 гонок она набрала 555 очков и стала обладательницей большого Хрустального глобуса. Также Шевченко выиграла зачет масс-стартов, набрав за три гонки 153 балла. Ранее она стала лучшей в общих зачетах гонок преследований и спринтерских гонок.
Второе место в общем зачете заняла Кристина Резцова (513), третьей стала Юлия Коваленко (389). В зачете масс-стартов следом за Шевченко расположились Резцова (144) и Коваленко (126).
Биатлон
 
