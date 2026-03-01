Гол Чинахова помог "Питтсбургу" разгромить "Вегас" в матче НХЛ

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" на своем льду разгромил "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0), отличились Бенжамин Киндел (15-я минута), российский нападающий Егор Чинахов (26), Брайан Раст (30), Рикард Ракелль (36) и Джастин Бразо (55). Латвийский вратарь хозяев Артур Шилов отразил 22 броска и оформил шатаут.
01 марта 2026 • начало в 21:00
Завершен
14:56 • Benjamin Kindel
25:47 • Егор Чинахов
(Томас Новак, Justin Brazeau)
29:34 • Брайан Раст
35:06 • Рикард Ракелл
54:59 • Justin Brazeau
(Benjamin Kindel, Кристфер Летанг)
Заброшенная шайба для Чинахова стала 10-й в сезоне. 25-летний россиянин набрал 20 очков (13 голов + 7 передач) в 50 играх текущего чемпионата. Также ассистом отметился российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, у 39-летнего форварда 47 (13+34) очков в 44 играх лиги.
"Питтсбург" занимает второе место в Столичном дивизионе, набрав 75 очков. "Вегас" (70 очков) идет на первом месте в Тихоокеанском дивизионе.