Гол Чинахова помог "Питтсбургу" разгромить "Вегас" в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
23:39 01.03.2026 (обновлено: 00:15 02.03.2026)
Гол Чинахова помог "Питтсбургу" разгромить "Вегас" в матче НХЛ
Гол Чинахова помог "Питтсбургу" разгромить "Вегас" в матче НХЛ
"Питтсбург Пингвинз" на своем льду разгромил "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 02.03.2026
спорт, егор чинахов, брайан раст, рикард ракелл, вегас голден найтс, национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз
Гол Чинахова помог "Питтсбургу" разгромить "Вегас" в матче НХЛ

Гол Чинахова и передача Малкина помогли "Питтсбургу" разгромить "Вегас"

Егор Чинахов
Егор Чинахов - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Соцсети "Питтсбург Пингвинз"
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" на своем льду разгромил "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0), отличились Бенжамин Киндел (15-я минута), российский нападающий Егор Чинахов (26), Брайан Раст (30), Рикард Ракелль (36) и Джастин Бразо (55). Латвийский вратарь хозяев Артур Шилов отразил 22 броска и оформил шатаут.
01 марта 2026 • начало в 21:00
Завершен
Питтсбург
5 : 0
Вегас
14:56 • Benjamin Kindel
(Энтони Манта)
25:47 • Егор Чинахов
(Томас Новак, Justin Brazeau)
29:34 • Брайан Раст
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
35:06 • Рикард Ракелл
(Эрик Карлссон, Брайан Раст)
54:59 • Justin Brazeau
(Benjamin Kindel, Кристфер Летанг)
Заброшенная шайба для Чинахова стала 10-й в сезоне. 25-летний россиянин набрал 20 очков (13 голов + 7 передач) в 50 играх текущего чемпионата. Также ассистом отметился российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, у 39-летнего форварда 47 (13+34) очков в 44 играх лиги.
"Питтсбург" занимает второе место в Столичном дивизионе, набрав 75 очков. "Вегас" (70 очков) идет на первом месте в Тихоокеанском дивизионе.
