Семин посоветовал Худякову полагаться на свое мнение в карьерных вопросах
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин заявил РИА Новости, что бывшему вратарю столичного клуба Даниилу Худякову в плане развития карьеры надо больше полагаться на свое мнение, а не на советы окружающих его людей.
Худяков дебютировал в составе "Локомотива" в 2021 году. Летом 2024 года он перешел австрийский "Штурм". В феврале вратарь выбыл на несколько недель из-за мышечной травмы в области бедра.
"Игрок всегда должен принимать свое решение. Не то, какое ему кто-то порекомендует, а свое. Как он сам видит свое будущее. Кому-то надо уезжать и играть в другой команде, а кому-то надо остаться, поработать и подождать. Знаете, есть такая поговорка: лучше ошибаться за себя, чем за мнение другого человека", - сказал Семин, комментируя ситуацию с Худяковым.