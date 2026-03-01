Рейтинг@Mail.ru
Семин посоветовал Худякову полагаться на свое мнение в карьерных вопросах
Футбол
 
11:14 01.03.2026
Семин посоветовал Худякову полагаться на свое мнение в карьерных вопросах
Семин посоветовал Худякову полагаться на свое мнение в карьерных вопросах - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Семин посоветовал Худякову полагаться на свое мнение в карьерных вопросах
Экс-главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин заявил РИА Новости, что бывшему вратарю столичного клуба Даниилу Худякову в плане... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
футбол
спорт
юрий семин
2026
Новости
спорт, юрий семин
Футбол, Спорт, Юрий Семин
Семин посоветовал Худякову полагаться на свое мнение в карьерных вопросах

Семин посоветовал вратарю Худякову опираться на свое мнение в карьерных вопросах

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин заявил РИА Новости, что бывшему вратарю столичного клуба Даниилу Худякову в плане развития карьеры надо больше полагаться на свое мнение, а не на советы окружающих его людей.
Худяков дебютировал в составе "Локомотива" в 2021 году. Летом 2024 года он перешел австрийский "Штурм". В феврале вратарь выбыл на несколько недель из-за мышечной травмы в области бедра.
"Игрок всегда должен принимать свое решение. Не то, какое ему кто-то порекомендует, а свое. Как он сам видит свое будущее. Кому-то надо уезжать и играть в другой команде, а кому-то надо остаться, поработать и подождать. Знаете, есть такая поговорка: лучше ошибаться за себя, чем за мнение другого человека", - сказал Семин, комментируя ситуацию с Худяковым.
Российский вратарь австрийского Штурма Даниил Худяков - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Российский голкипер "Штурма" Худяков выбыл на несколько недель
3 февраля, 19:38
 
