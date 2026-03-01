Семин посоветовал Худякову полагаться на свое мнение в карьерных вопросах

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин заявил РИА Новости, что бывшему вратарю столичного клуба Даниилу Худякову в плане развития карьеры надо больше полагаться на свое мнение, а не на советы окружающих его людей.

Худяков дебютировал в составе "Локомотива" в 2021 году. Летом 2024 года он перешел австрийский "Штурм". В феврале вратарь выбыл на несколько недель из-за мышечной травмы в области бедра.