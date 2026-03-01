Рейтинг@Mail.ru
Рублев и еще несколько теннисистов остаются в Дубае из-за закрытого неба - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Теннис
 
20:57 01.03.2026 (обновлено: 20:58 01.03.2026)
Рублев и еще несколько теннисистов остаются в Дубае из-за закрытого неба
Рублев и еще несколько теннисистов остаются в Дубае из-за закрытого неба
Рублев и еще несколько теннисистов остаются в Дубае из-за закрытого неба
Российский теннисист Андрей Рублев и члены его команды не могут покинуть Дубай из-за закрытия воздушного пространства на фоне ситуации на Ближнем Востоке,... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
теннис
андрей рублев
даниил медведев
таллон грикспор
андрей рублев, даниил медведев, таллон грикспор
Теннис, Андрей Рублев, Даниил Медведев, Таллон Грикспор
Рублев и еще несколько теннисистов остаются в Дубае из-за закрытого неба

Теннисист Рублев не может вылететь из Дубая из-за закрытого неба

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев и члены его команды не могут покинуть Дубай из-за закрытия воздушного пространства на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщает журналистка Рим Абуллейль в соцсети Х.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что также не может покинуть ОАЭ, но относится к этому спокойно. В субботу Медведев из-за отказа от финального матча по причине травмы нидерландца Таллона Грикспора стал чемпионом турнира категории АТР 500 в Дубае. Рублев завершил выступление на стадии полуфинала.
Как отмечает журналистка, Дубай также не могут покинуть Грикспор, финн Харри Хелиёваара, британец Генри Паттен, сальвадорец Марсело Аревало и хорват Мате Павич, официальные лица турнира и несколько теннисных журналистов. Организаторы соревнований продлили их пребывание в отеле до 4 марта.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли небо.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Застрявший в Дубае Медведев рассказал об обстановке после начала конфликта
Вчера, 14:21
 
ТеннисАндрей РублевДаниил МедведевТаллон Грикспор
 
