Рублев и еще несколько теннисистов остаются в Дубае из-за закрытого неба

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев и члены его команды не могут покинуть Дубай из-за закрытия воздушного пространства на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщает журналистка Рим Абуллейль в соцсети Х.