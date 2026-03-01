Рейтинг@Mail.ru
Поставщик оборудования ответил на критику главы РПЛ по поводу линий офсайда
Футбол
 
16:07 01.03.2026
Поставщик оборудования ответил на критику главы РПЛ по поводу линий офсайда
2026
александр алаев, международная федерация футбола (фифа)
Футбол, Александр Алаев, Международная федерация футбола (ФИФА)
Поставщик оборудования ответил на критику главы РПЛ по поводу линий офсайда

Поставщик оборудования для линий офсайда хочет увеличить число камер в РПЛ

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Компания Rigour Tech, поставщик оборудования для офсайдных линий, выступает за увеличение числа камер для системы видеоассистента рефери (VAR) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Накануне президент РПЛ Александр Алаев высказался о проблемах в работе футбольных судей на матчах чемпионата России. В их числе функционер назвал частое использование системы видеоассистента рефери (VAR), сложности в работе системы определения офсайдов, а также спорные решения арбитров.
Глава РПЛ Александр Алаев - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Глава РПЛ заявил о проблемах с офсайдными линиями
28 февраля, 20:50
«
"Мы с удивлением прочитали комментарии официальных футбольных лиц из России о наличии вопросов к системе определения офсайда. Решения от Rigour Tech сертифицированы ФИФА и полностью соответствуют их требованиям. К тому же система была доработана совместно с федерацией несколько лет назад и сейчас позволяет работать при неблагоприятных погодных условиях или на стадионах с низкой технологической оснащенностью", - заявили в пресс-службе Rigour Tech.
"Мы не раз высказывали пожелания об установке на стадионы дополнительных камер, ориентированных только для VAR, что позволит подбирать больше ракурсов для принятия решения судейскими бригадами. Когда VAR-сигнал поставляет та же компания, которая организовывает ТВ-сигнал, всегда отдается приоритет телевизионной составляющей", - добавили в компании.
В Rigour Tech подчеркнули, что "добросовестно и в полном объеме исполняют свои обязанности по контракту". "Компания привержена дружбе между Россией и Китаем и не представляет себе ситуации, когда можно прервать контракт по политическим мотивам. Кроме того, по договоренности с российскими коллегами весной будет привезено оборудование для тестирования и сбора данных для полуавтоматической системы определения офсайда, а с нового сезона будет представлена новая версия системы определения офсайда", - резюмировали в организации.
В пятницу в матче "Зенит" - "Балтика" был отменен гол капитана гостей Кевина Андраде из-за офсайда у нападающего калининградцев Брайана Хиля. Мяч не был засчитан после использования VAR. Также после просмотра повтора в субботу отменили гол нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы в ворота "Оренбурга" (0:2).
Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Глава РПЛ остался недоволен назначением пенальти в ворота "Локомотива"
28 февраля, 20:02
 
Футбол
 
