Поставщик оборудования ответил на критику главы РПЛ по поводу линий офсайда

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Компания Rigour Tech, поставщик оборудования для офсайдных линий, выступает за увеличение числа камер для системы видеоассистента рефери (VAR) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Накануне президент РПЛ Александр Алаев высказался о проблемах в работе футбольных судей на матчах чемпионата России. В их числе функционер назвал частое использование системы видеоассистента рефери (VAR), сложности в работе системы определения офсайдов, а также спорные решения арбитров.

« "Мы с удивлением прочитали комментарии официальных футбольных лиц из России о наличии вопросов к системе определения офсайда. Решения от Rigour Tech сертифицированы ФИФА и полностью соответствуют их требованиям. К тому же система была доработана совместно с федерацией несколько лет назад и сейчас позволяет работать при неблагоприятных погодных условиях или на стадионах с низкой технологической оснащенностью", - заявили в пресс-службе Rigour Tech.

"Мы не раз высказывали пожелания об установке на стадионы дополнительных камер, ориентированных только для VAR, что позволит подбирать больше ракурсов для принятия решения судейскими бригадами. Когда VAR-сигнал поставляет та же компания, которая организовывает ТВ-сигнал, всегда отдается приоритет телевизионной составляющей", - добавили в компании.

В Rigour Tech подчеркнули, что "добросовестно и в полном объеме исполняют свои обязанности по контракту". "Компания привержена дружбе между Россией и Китаем и не представляет себе ситуации, когда можно прервать контракт по политическим мотивам. Кроме того, по договоренности с российскими коллегами весной будет привезено оборудование для тестирования и сбора данных для полуавтоматической системы определения офсайда, а с нового сезона будет представлена новая версия системы определения офсайда", - резюмировали в организации.