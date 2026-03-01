https://ria.ru/20260301/pure--2077744829.html
Россиянин выиграл турнир по Dota 2 с призовым фондом в $1 млн
Россиянин выиграл турнир по Dota 2 с призовым фондом в $1 млн
Россиянин выиграл турнир по Dota 2 с призовым фондом в $1 млн
Европейская команда по Dota 2 Tundra Esports стала победителем турнира DreamLeague Season 28, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов.
Россиянин выиграл турнир по Dota 2 с призовым фондом в $1 млн
Pure в составе Tundra выиграл турнир по Dota 2 с призовым фондом в $1 млн
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Европейская команда по Dota 2 Tundra Esports стала победителем турнира DreamLeague Season 28, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов.
В гранд-финале коллектив обыграл команду Aurora Gaming, представляющую Восточную Европу, со счетом 3-1.
В составе Tundra Esports играет россиянин Иван Pure Москаленко. За Aurora Gaming выступают россиянин Егор Nightfall Григоренко, а также представители Украины Мирослав Mira Колпаков и Олег Kaori Медведок.
Tundra Esports заработала за победу 250 тысяч долларов, Aurora Gaming за второе место получит 100 тысяч. Третье место заняла европейская Team Liquid, которая заработала 80 тысяч.