Россиянин выиграл турнир по Dota 2 с призовым фондом в $1 млн
Киберспорт
 
23:04 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/pure--2077744829.html
Россиянин выиграл турнир по Dota 2 с призовым фондом в $1 млн
Европейская команда по Dota 2 Tundra Esports стала победителем турнира DreamLeague Season 28, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
киберспорт
dota 2
https://ria.ru/20260202/spirit-2071605145.html
dota 2
Киберспорт, Dota 2
Россиянин выиграл турнир по Dota 2 с призовым фондом в $1 млн

Pure в составе Tundra выиграл турнир по Dota 2 с призовым фондом в $1 млн

© Соцсети Tundra Esports Tundra Esports
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Европейская команда по Dota 2 Tundra Esports стала победителем турнира DreamLeague Season 28, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов.
В гранд-финале коллектив обыграл команду Aurora Gaming, представляющую Восточную Европу, со счетом 3-1.
В составе Tundra Esports играет россиянин Иван Pure Москаленко. За Aurora Gaming выступают россиянин Егор Nightfall Григоренко, а также представители Украины Мирослав Mira Колпаков и Олег Kaori Медведок.
Tundra Esports заработала за победу 250 тысяч долларов, Aurora Gaming за второе место получит 100 тысяч. Третье место заняла европейская Team Liquid, которая заработала 80 тысяч.
Team Spirit уступила в гранд-финале турнира по Dota 2 Fissure Universe
Team Spirit уступила в гранд-финале турнира по Dota 2 Fissure Universe
2 февраля, 01:51
 
Киберспорт
 
