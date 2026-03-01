Рейтинг@Mail.ru
Малкин рассказал о ситуации с контрактом - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:32 01.03.2026 (обновлено: 00:33 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/malkin-2077556091.html
Малкин рассказал о ситуации с контрактом
Малкин рассказал о ситуации с контрактом - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Малкин рассказал о ситуации с контрактом
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин заявил, что планирует дождаться завершения сезона для решения... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T00:32:00+03:00
2026-03-01T00:33:00+03:00
хоккей
спорт
евгений малкин
питтсбург пингвинз
национальная хоккейная лига (нхл)
нью-йорк рейнджерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071831451_0:161:2004:1288_1920x0_80_0_0_c3c6205ee4d1bb08681f1ec51c128875.jpg
https://ria.ru/20260228/nhl-2077548392.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071831451_0:0:2005:1503_1920x0_80_0_0_f5738899eeefe472913e57624d10fb38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгений малкин, питтсбург пингвинз, национальная хоккейная лига (нхл), нью-йорк рейнджерс
Хоккей, Спорт, Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Рейнджерс
Малкин рассказал о ситуации с контрактом

Малкин заявил, что обсудит контракт с "Питтсбургом" в конце сезона

© Фото : x.com/nhlЕвгений Малкин
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : x.com/nhl
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин заявил, что планирует дождаться завершения сезона для решения вопроса о контракте.
В субботу Малкин принял участие в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс" (2:3 Б) и не отличился результативными действиями. Контракт Малкина с "пингвинами" истекает летом. Ранее журналист Дэвид Паньотта сообщал, что "Питтсбург" намерен договориться с хоккеистом по контракту до конца олимпийского перерыва в НХЛ, который завершился 25 февраля.
«
"Мы поговорили немного с моим агентом несколько дней назад, и он только сказал ждать конца сезона и затем уже смотреть, что будет происходить. Мы не можем ничего сказать сейчас. Я просто играю. Разговаривать с Кайлом (Дубасом, генменеджером) или еще с кем-то - это не моя работа. Я просто играю и жду. У Сидни (Кросби) травма, я хочу помогать команде побеждать, конечно же. Никаких сумасшедших новостей. Я просто жду. Думаю, мой агент скажет мне, что мы будем ждать до конца сезона", - приводит слова Малкина журналистка Мишель Крекьоло в соцсети X.
Малкину 39 лет. В текущем регулярном чемпионате он сыграл за "Питтсбург" 43 матча и записал на свой счет 46 очков (13 голов + 33 передачи). На данный момент россиянин набрал 1392 очка (527 шайб + 865 голевых передач) в карьере в НХЛ, он входит в топ-25 самых результативных игроков в истории лиги.
Голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Рейнджерс" обыграли "Питтсбург", Шестеркина признали первой звездой
Вчера, 23:35
 
ХоккейСпортЕвгений МалкинПиттсбург ПингвинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Нью-Йорк Рейнджерс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Ростов
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Барыс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Т. Грикспор
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вест Хэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Эвертон
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Рубин
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Вильярреал
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Сити
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала