Малкин рассказал о ситуации с контрактом

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин заявил, что планирует дождаться завершения сезона для решения вопроса о контракте.
В субботу Малкин принял участие в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс" (2:3 Б) и не отличился результативными действиями. Контракт Малкина с "пингвинами" истекает летом. Ранее журналист Дэвид Паньотта сообщал, что "Питтсбург" намерен договориться с хоккеистом по контракту до конца олимпийского перерыва в НХЛ, который завершился 25 февраля.
«
"Мы поговорили немного с моим агентом несколько дней назад, и он только сказал ждать конца сезона и затем уже смотреть, что будет происходить. Мы не можем ничего сказать сейчас. Я просто играю. Разговаривать с Кайлом (Дубасом, генменеджером) или еще с кем-то - это не моя работа. Я просто играю и жду. У Сидни (Кросби) травма, я хочу помогать команде побеждать, конечно же. Никаких сумасшедших новостей. Я просто жду. Думаю, мой агент скажет мне, что мы будем ждать до конца сезона", - приводит слова Малкина журналистка Мишель Крекьоло в соцсети X.
Малкину 39 лет. В текущем регулярном чемпионате он сыграл за "Питтсбург" 43 матча и записал на свой счет 46 очков (13 голов + 33 передачи). На данный момент россиянин набрал 1392 очка (527 шайб + 865 голевых передач) в карьере в НХЛ, он входит в топ-25 самых результативных игроков в истории лиги.