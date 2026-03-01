Рейтинг@Mail.ru
Комбинезон самой сексуальной спортсменки ОИ продали за 195 тысяч долларов
14:11 01.03.2026
Комбинезон самой сексуальной спортсменки ОИ продали за 195 тысяч долларов
Комбинезон самой сексуальной спортсменки ОИ продали за 195 тысяч долларов

Комбинезон олимпийской чемпионки Ютты Лердам продан за 195 тысяч евро

© Фото : соцсети Ютты ЛердамГолландская конькобежка Ютта Лердам
Голландская конькобежка Ютта Лердам - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : соцсети Ютты Лердам
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Спортивный костюм олимпийской чемпионки по конькобежному спорту нидерландки Ютты Лердам с Олимпиады в Италии был продан на аукционе за 195 тысяч евро, сообщает портал nu.nl.
За час до окончания торгов ставка на комбинезон составляла 10 тысяч евро, однако незадолго до крайнего срока между двумя покупателями разгорелась упорная борьба за данный лот. Большая часть вырученных средств от продажи костюма пойдет в пользу детских спортивных школ.
Комбинезон олимпийской чемпионки в беге на 500 метров Фемке Кок на том же аукционе был продан за 4802 евро.
Цена предмета одежды Лердам стала самой высокой ценой за всю историю платформы, где ранее, помимо прочего, выставлялись личные вещи футболиста Криштиану Роналду.
Лердам 27 лет. Она стала чемпионкой Олимпийских игр в Италии на дистанции 1000 метров, а также завоевала серебряную медаль на дистанции 500 метров. В 2022 году она выиграла серебро Игр в Пекине на дистанции 1000 м. Также в активе нидерландской спортсменки пять побед на чемпионатах мира на отдельных дистанциях и титул чемпионки мира в спринтерском многоборье.
МОК не накажет Лердам за демонстрацию бюстгальтера на Олимпиаде
