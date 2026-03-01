https://ria.ru/20260301/lerdam-2077657406.html
Комбинезон самой сексуальной спортсменки ОИ продали за 195 тысяч долларов
Комбинезон самой сексуальной спортсменки ОИ продали за 195 тысяч долларов - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Комбинезон самой сексуальной спортсменки ОИ продали за 195 тысяч долларов
Спортивный костюм олимпийской чемпионки по конькобежному спорту нидерландки Ютты Лердам с Олимпиады в Италии был продан на аукционе за 195 тысяч евро, сообщает... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T14:11:00+03:00
2026-03-01T14:11:00+03:00
2026-03-01T14:11:00+03:00
конькобежный спорт
спорт
италия
пекин
криштиану роналду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571868362_0:146:1080:754_1920x0_80_0_0_a7caba14fee42c5b7adfa30db4230aef.jpg
https://ria.ru/20260220/nakazanie-2075845448.html
италия
пекин
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571868362_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_fe7f7c7100d61630546b824e3126257f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конькобежный спорт, спорт, италия, пекин, криштиану роналду
Конькобежный спорт, Спорт, Италия, Пекин, Криштиану Роналду
Комбинезон самой сексуальной спортсменки ОИ продали за 195 тысяч долларов
Комбинезон олимпийской чемпионки Ютты Лердам продан за 195 тысяч евро
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Спортивный костюм олимпийской чемпионки по конькобежному спорту нидерландки Ютты Лердам с Олимпиады в Италии был продан на аукционе за 195 тысяч евро, сообщает портал nu.nl.
За час до окончания торгов ставка на комбинезон составляла 10 тысяч евро, однако незадолго до крайнего срока между двумя покупателями разгорелась упорная борьба за данный лот. Большая часть вырученных средств от продажи костюма пойдет в пользу детских спортивных школ.
Комбинезон олимпийской чемпионки в беге на 500 метров Фемке Кок на том же аукционе был продан за 4802 евро.
Цена предмета одежды Лердам стала самой высокой ценой за всю историю платформы, где ранее, помимо прочего, выставлялись личные вещи футболиста Криштиану Роналду.
Лердам 27 лет. Она стала чемпионкой Олимпийских игр в Италии на дистанции 1000 метров, а также завоевала серебряную медаль на дистанции 500 метров. В 2022 году она выиграла серебро Игр в Пекине на дистанции 1000 м. Также в активе нидерландской спортсменки пять побед на чемпионатах мира на отдельных дистанциях и титул чемпионки мира в спринтерском многоборье.