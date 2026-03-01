Комбинезон самой сексуальной спортсменки ОИ продали за 195 тысяч долларов

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Спортивный костюм олимпийской чемпионки по конькобежному спорту нидерландки Ютты Лердам с Олимпиады в Италии был продан на аукционе за 195 тысяч евро, сообщает портал nu.nl.

За час до окончания торгов ставка на комбинезон составляла 10 тысяч евро, однако незадолго до крайнего срока между двумя покупателями разгорелась упорная борьба за данный лот. Большая часть вырученных средств от продажи костюма пойдет в пользу детских спортивных школ.

Комбинезон олимпийской чемпионки в беге на 500 метров Фемке Кок на том же аукционе был продан за 4802 евро.

Цена предмета одежды Лердам стала самой высокой ценой за всю историю платформы, где ранее, помимо прочего, выставлялись личные вещи футболиста Криштиану Роналду.