Крянин объяснил победу Большунова в спринте на чемпионате России
Крянин объяснил победу Большунова в спринте на чемпионате России
лыжные гонки
спорт
сергей крянин
александр большунов
федерация лыжных гонок россии (флгр)
спорт, сергей крянин, александр большунов, федерация лыжных гонок россии (флгр)
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Завоевание золотой медали Александром Большуновым в спринте на чемпионате России нисколько не удивляет, поскольку спортсмен традиционно выходит на лучшую степень готовности в феврале-марте, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Трехкратный олимпийский чемпион Большунов в воскресенье выиграл спринтерскую гонку свободным стилем на чемпионате России, проходящем в Южно-Сахалинске.
«
"Победа Саши Большунова меня не удивляет, потому он сейчас находится в хорошей форме. Он справился с болезнями, хочет побеждать и теперь выигрывает гонки. Он обычно выходит на пик своей формы во второй половине сезона, в феврале-марте, когда проходят чемпионаты мира и Олимпийские игры. У него есть опыт подготовки, есть опыт побед на Олимпиаде, и именно этот опыт помогает ему выигрывать", - сказал Крянин.
Соревнования в Южно-Сахалинске завершатся 8 марта. Во вторник пройдет командный спринт.