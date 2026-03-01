Рейтинг@Mail.ru
Крянин объяснил победу Большунова в спринте на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
11:11 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/kryanin-2077620779.html
Крянин объяснил победу Большунова в спринте на чемпионате России
Крянин объяснил победу Большунова в спринте на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Крянин объяснил победу Большунова в спринте на чемпионате России
Завоевание золотой медали Александром Большуновым в спринте на чемпионате России нисколько не удивляет, поскольку спортсмен традиционно выходит на лучшую... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T11:11:00+03:00
2026-03-01T11:11:00+03:00
лыжные гонки
спорт
сергей крянин
александр большунов
федерация лыжных гонок россии (флгр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643385_0:77:3088:1815_1920x0_80_0_0_1e21016e15ebfc57c7c34b5965d0a6cf.jpg
https://ria.ru/20260301/bolshunov-2077612037.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643385_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_f2fd5f1c400f691c6300b3afc5f33786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сергей крянин, александр большунов, федерация лыжных гонок россии (флгр)
Лыжные гонки, Спорт, Сергей Крянин, Александр Большунов, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
Крянин объяснил победу Большунова в спринте на чемпионате России

Крянин: победа Большунова в спринте на ЧР не удивляет, он вышел на пик формы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Завоевание золотой медали Александром Большуновым в спринте на чемпионате России нисколько не удивляет, поскольку спортсмен традиционно выходит на лучшую степень готовности в феврале-марте, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Трехкратный олимпийский чемпион Большунов в воскресенье выиграл спринтерскую гонку свободным стилем на чемпионате России, проходящем в Южно-Сахалинске.
«
"Победа Саши Большунова меня не удивляет, потому он сейчас находится в хорошей форме. Он справился с болезнями, хочет побеждать и теперь выигрывает гонки. Он обычно выходит на пик своей формы во второй половине сезона, в феврале-марте, когда проходят чемпионаты мира и Олимпийские игры. У него есть опыт подготовки, есть опыт побед на Олимпиаде, и именно этот опыт помогает ему выигрывать", - сказал Крянин.
Соревнования в Южно-Сахалинске завершатся 8 марта. Во вторник пройдет командный спринт.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Спринты - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Большунов выиграл спринт на чемпионате России в Южно-Сахалинске
Вчера, 10:25
 
Лыжные гонкиСпортСергей КрянинАлександр БольшуновФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.03 15:00
    Сочи
    Спартак Москва
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Шанхайские Драконы
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Кристал Пэлас
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Металлург Мг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Ювентус
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала