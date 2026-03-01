https://ria.ru/20260301/krasnozhan-2077562714.html
В женской сборной России рассказали, как обстановка в ОАЭ влияет на сборы
Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан заявил, что события в ОАЭ не повлияли на планы команды на тренировочные сборы. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
футбол
юрий красножан
российский футбольный союз (рфс)
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан заявил, что события в ОАЭ не повлияли на планы команды на тренировочные сборы.
В субботу женская сборная России обыграла команду Танзании со счетом 4:1 в товарищеском матче в ОАЭ. Ранее США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по штабу пятого флота США в Бахрейне и другим базам США в Катаре, ОАЭ, а также военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).
"Что касается обстановки в ОАЭ, то в день матча вообще не следил за новостями и только на стадионе узнал, что произошло. Никакого влияния лично на меня ситуация не оказывала, да и игрокам было особо не до того. Они готовились к игре, и их ничего не отвлекало. Мы находимся чуть в отдалении от Дубая, здесь спокойно. Надеемся, что до нашего отъезда все устаканится. Жалко, что эта ситуация в принципе произошла, но это от нас не зависит. У нас же ничего в планах не изменилось. Добавились только переживания за людей, которые гибнут", - приводятся слова Красножана на сайте Российского футбольного союза (РФС).
В рамках тренировочного сбора в ОАЭ у россиянок также запланированы матчи против команд Ганы (3 марта) и Гонконга (6 марта). Сбор завершится 7 марта.