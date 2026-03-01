Рейтинг@Mail.ru
В женской сборной России рассказали, как обстановка в ОАЭ влияет на сборы
Футбол
 
01:25 01.03.2026
В женской сборной России рассказали, как обстановка в ОАЭ влияет на сборы
В женской сборной России рассказали, как обстановка в ОАЭ влияет на сборы - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
В женской сборной России рассказали, как обстановка в ОАЭ влияет на сборы
Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан заявил, что события в ОАЭ не повлияли на планы команды на тренировочные сборы. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
футбол
юрий красножан
российский футбольный союз (рфс)
Новости
юрий красножан, российский футбольный союз (рфс)
Футбол, Юрий Красножан, Российский футбольный союз (РФС)
В женской сборной России рассказали, как обстановка в ОАЭ влияет на сборы

Красножан заявил, что события в ОАЭ не повлияли на сбор российских футболисток

© официальный сайт РФС (Mikhail Shapaev)Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан
Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© официальный сайт РФС (Mikhail Shapaev)
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан заявил, что события в ОАЭ не повлияли на планы команды на тренировочные сборы.
В субботу женская сборная России обыграла команду Танзании со счетом 4:1 в товарищеском матче в ОАЭ. Ранее США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по штабу пятого флота США в Бахрейне и другим базам США в Катаре, ОАЭ, а также военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).
«
"Что касается обстановки в ОАЭ, то в день матча вообще не следил за новостями и только на стадионе узнал, что произошло. Никакого влияния лично на меня ситуация не оказывала, да и игрокам было особо не до того. Они готовились к игре, и их ничего не отвлекало. Мы находимся чуть в отдалении от Дубая, здесь спокойно. Надеемся, что до нашего отъезда все устаканится. Жалко, что эта ситуация в принципе произошла, но это от нас не зависит. У нас же ничего в планах не изменилось. Добавились только переживания за людей, которые гибнут", - приводятся слова Красножана на сайте Российского футбольного союза (РФС).
В рамках тренировочного сбора в ОАЭ у россиянок также запланированы матчи против команд Ганы (3 марта) и Гонконга (6 марта). Сбор завершится 7 марта.
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Сборная Ирана может сняться с ЧМ после атаки США
28 февраля, 23:12
 
ФутболЮрий КрасножанРоссийский футбольный союз (РФС)
 
