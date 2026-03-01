В женской сборной России рассказали, как обстановка в ОАЭ влияет на сборы

«

"Что касается обстановки в ОАЭ, то в день матча вообще не следил за новостями и только на стадионе узнал, что произошло. Никакого влияния лично на меня ситуация не оказывала, да и игрокам было особо не до того. Они готовились к игре, и их ничего не отвлекало. Мы находимся чуть в отдалении от Дубая, здесь спокойно. Надеемся, что до нашего отъезда все устаканится. Жалко, что эта ситуация в принципе произошла, но это от нас не зависит. У нас же ничего в планах не изменилось. Добавились только переживания за людей, которые гибнут", - приводятся слова Красножана на сайте Российского футбольного союза (РФС).