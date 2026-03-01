Пантрина пообещала угостить всех крабом после победы на чемпионате России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжница Елизавета Пантрина рассказала РИА Новости, что постарается всех угостить крабом, которого ей подарили после победы в спринтерской гонке на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

В финале Пантрина победила с результатом 3 минуты 55,09 секунды, второй стала олимпийская чемпионка Вероника Степанова (+0,16), третьей место заняла Евгения Крупицкая (+0,20). Организаторы дарят победителям гонок чемпионата России камчатских крабов. Помимо этого, чемпионы получают 150 тысяч рублей.

"Трасса, на самом деле, очень специфичная. Но уже с четвертьфинала я для себя выстроила определенную тактику и придерживалась ее до самого финала. В итоге она сработала", - сказала Пантрина.

"Трассу нельзя назвать ни сверхтяжелой, ни легкой - она такая средняя, но при этом быстрая. Наверное, спринтерского круга, похожего на этот, в России больше нет. Мне он достаточно нравится. Все решалось на последней части круга, на заключительном подъеме. Никто не делал резких отрывов - это просто не имело смысла, только потратили бы лишние силы", - отметила Пантрина.