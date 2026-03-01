Рейтинг@Mail.ru
Пантрина пообещала угостить всех крабом после победы на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Лыжные гонки
 
12:29 01.03.2026
Пантрина пообещала угостить всех крабом после победы на чемпионате России
Пантрина пообещала угостить всех крабом после победы на чемпионате России
Пантрина пообещала угостить всех крабом после победы на чемпионате России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжница Елизавета Пантрина рассказала РИА Новости, что постарается всех угостить крабом, которого ей подарили после победы в спринтерской гонке на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
В финале Пантрина победила с результатом 3 минуты 55,09 секунды, второй стала олимпийская чемпионка Вероника Степанова (+0,16), третьей место заняла Евгения Крупицкая (+0,20). Организаторы дарят победителям гонок чемпионата России камчатских крабов. Помимо этого, чемпионы получают 150 тысяч рублей.
"Трасса, на самом деле, очень специфичная. Но уже с четвертьфинала я для себя выстроила определенную тактику и придерживалась ее до самого финала. В итоге она сработала", - сказала Пантрина.
"Трассу нельзя назвать ни сверхтяжелой, ни легкой - она такая средняя, но при этом быстрая. Наверное, спринтерского круга, похожего на этот, в России больше нет. Мне он достаточно нравится. Все решалось на последней части круга, на заключительном подъеме. Никто не делал резких отрывов - это просто не имело смысла, только потратили бы лишние силы", - отметила Пантрина.
Лыжница добавила, что это первая ее золотая медаль на чемпионате России. "Я много готовилась, много работала и считаю, что заслужила ее. Краба подарят, постараюсь угощать всех! Наверное, сахалинский краб и казанский чак-чак - это самые запоминающиеся подарки", - рассказала Пантрина.
Терентьев рассказал, что разбил губу и получил палкой по лицу, упав на ЧР
