Коваленко выиграла масс-старт на последнем этапе Кубка России по биатлону
Коваленко выиграла масс-старт на последнем этапе Кубка России по биатлону
Биатлонистка Юлия Коваленко стала победительницей масс-старта на последнем этапе Кубка России, который проходит в Златоусте. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
