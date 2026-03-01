Рейтинг@Mail.ru
Коваленко выиграла масс-старт на последнем этапе Кубка России по биатлону
11:44 01.03.2026 (обновлено: 11:45 01.03.2026)
Коваленко выиграла масс-старт на последнем этапе Кубка России по биатлону
Биатлонистка Юлия Коваленко стала победительницей масс-старта на последнем этапе Кубка России, который проходит в Златоусте. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Коваленко выиграла масс-старт на последнем этапе Кубка России по биатлону

Юлия Коваленко выиграла масс-старт на последнем этапе Кубка России по биатлону

© РИА Новости / Максим Блинов
Биатлон. Кубок России. Женщины. Спринт
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Биатлонистка Юлия Коваленко стала победительницей масс-старта на последнем этапе Кубка России, который проходит в Златоусте.
Она преодолела дистанцию 12,5 км за 39 минут 4,6 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Второй стала Наталия Шевченко (отставание 43,2 секунды; 3 промаха), третьей - Кристина Резцова (+1 минута 1,9 секунды; 5).
Кубок России завершится в воскресенье мужским масс-стартом.
Коновалов выиграл гонку преследования на этапе Кубка России по биатлону
28 февраля, 13:19
 
БиатлонСпортЮлия КоваленкоНаталья Шевченко
 
