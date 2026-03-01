Коростелев стал четвертым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Фалуне.

Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший 20 км за 48 минут 41,8 секунды. Далее расположились его соотечественники Харальд Амундсен (отставание 0,7 секунды) и Мартин Нюэнгет (+0,8). Коростелев отстал от победителя на 4,0 секунды.

Этап завершится 1 марта женским скиатлоном. Коростелев на Олимпийских играх в Италии также занял в скиатлоне четвертое место.