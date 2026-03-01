https://ria.ru/20260301/korostelev-2077669858.html
Коростелев стал четвертым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне
Коростелев стал четвертым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Коростелев стал четвертым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне
Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Фалуне. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Фалуне.
Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший 20 км за 48 минут 41,8 секунды. Далее расположились его соотечественники Харальд Амундсен (отставание 0,7 секунды) и Мартин Нюэнгет (+0,8). Коростелев отстал от победителя на 4,0 секунды.
Этап завершится 1 марта женским скиатлоном. Коростелев на Олимпийских играх в Италии также занял в скиатлоне четвертое место.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Никита Денисов и Дарья Непряева.