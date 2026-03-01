Рейтинг@Mail.ru
Коростелев стал четвертым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
15:23 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/korostelev-2077669858.html
Коростелев стал четвертым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне
Коростелев стал четвертым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Коростелев стал четвертым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне
Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Фалуне. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T15:23:00+03:00
2026-03-01T15:23:00+03:00
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
дарья непряева
спортивный арбитражный суд (cas)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074182658_72:282:3149:2013_1920x0_80_0_0_d48bd0044630842bafce0201317be9ac.jpg
https://ria.ru/20260301/bolshunov-2077612037.html
Новости
лыжные гонки, савелий коростелев, дарья непряева, спортивный арбитражный суд (cas)
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Спортивный арбитражный суд (CAS)
Коростелев стал четвертым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне

Лыжник Коростелев стал четвертым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСавелий Коростелев
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Фалуне.
Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший 20 км за 48 минут 41,8 секунды. Далее расположились его соотечественники Харальд Амундсен (отставание 0,7 секунды) и Мартин Нюэнгет (+0,8). Коростелев отстал от победителя на 4,0 секунды.
Этап завершится 1 марта женским скиатлоном. Коростелев на Олимпийских играх в Италии также занял в скиатлоне четвертое место.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Никита Денисов и Дарья Непряева.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Спринты - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Большунов выиграл спринт на чемпионате России в Южно-Сахалинске
Вчера, 10:25
 
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Спортивный арбитражный суд (CAS)
 
