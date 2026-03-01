https://ria.ru/20260301/kkhl-2077645534.html
КХЛ оштрафовала четырех игроков за симуляции
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оштрафовал четырех игроков за симуляции, сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
