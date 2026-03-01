Рейтинг@Mail.ru
КХЛ оштрафовала четырех игроков за симуляции
Хоккей
 
13:12 01.03.2026
КХЛ оштрафовала четырех игроков за симуляции
КХЛ оштрафовала четырех игроков за симуляции - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
КХЛ оштрафовала четырех игроков за симуляции
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оштрафовал четырех игроков за симуляции, сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
хоккей
спорт
минск
череповец
казань
рафаэль бикмуллин
александр скоренов
кирилл семёнов
минск
череповец
казань
спорт, минск, череповец, казань, рафаэль бикмуллин, александр скоренов, кирилл семёнов, северсталь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Минск, Череповец, Казань, Рафаэль Бикмуллин, Александр Скоренов, Кирилл Семёнов, Северсталь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)

КХЛ оштрафовала четырех игроков за симуляции

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оштрафовал четырех игроков за симуляции, сообщается на сайте организации.
За симуляции наказаны Рафаэль Бикмуллин ("Сочи"), Ксавье Уэлле ("Динамо", Минск), Александр Скоренов ("Северсталь", Череповец) и Кирилл Семенов ("Ак Барс", Казань).
Согласно дисциплинарному регламенту лиги, хоккеисты должны будут выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
