"Динамо" второй раз по ходу сезона обыграло "Металлург" в матче КХЛ

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Московское "Динамо" на своем льду обыграло магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
01 марта 2026 • начало в 17:30
Завершен
12:16 • Егор Римашевский
07:58 • Макс Комтуа
(Магомед Шараканов, Егор Римашевский)
07:32 • Антон Слепышев
19:10 • Ансель Галимов
(Максим Моторыгин)
07:17 • Валерий Орехов
(Макар Хабаров, Роман Канцеров)
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых голы забили Егор Римашевский (13-я минута), Максим Комтуа (28), Антон Слепышев (48) и Ансель Галимов (60). У "Металлурга" отличился Валерий Орехов (28).
Записавший на свой счет результативную передачу защитник "Динамо" Даниил Пыленков набрал 46-е очко (7 голов + 39 передач) в текущем регулярном чемпионате и побил клубный рекорд по набранным результативным баллам среди защитников, принадлежавший Бреннану Менеллу (45 очков в сезоне-2023/24).
"Динамо" второй раз по ходу сезона обыграло "Металлург" в регулярном чемпионате. Счет очных встреч: 2-0.
"Бело-голубые" идут на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка. "Металлург" (95) проиграл третий матч кряду, но остается лидером Востока. Оба клуба ранее обеспечили себе выход в плей-офф КХЛ.
В следующем матче московское "Динамо" 4 марта примет екатеринбургский "Автомобилист", "Металлург" днем ранее на выезде встретится с минским "Динамо".