"Динамо" второй раз по ходу сезона обыграло "Металлург" в матче КХЛ
Хоккей
 
19:59 01.03.2026
"Динамо" второй раз по ходу сезона обыграло "Металлург" в матче КХЛ
"Динамо" второй раз по ходу сезона обыграло "Металлург" в матче КХЛ
Московское "Динамо" на своем льду обыграло магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 01.03.2026
хоккей
спорт
макс комтуа
антон слепышев
ансель галимов
металлург (магнитогорск)
хк динамо
автомобилист
спорт, макс комтуа, антон слепышев, ансель галимов, металлург (магнитогорск), хк динамо, автомобилист, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Макс Комтуа, Антон Слепышев, Ансель Галимов, Металлург (Магнитогорск), ХК Динамо, Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Динамо" второй раз по ходу сезона обыграло "Металлург" в матче КХЛ

Московское "Динамо" второй раз по ходу сезона обыграло "Металлург" в матче КХЛ

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Московское "Динамо" на своем льду обыграло магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых голы забили Егор Римашевский (13-я минута), Максим Комтуа (28), Антон Слепышев (48) и Ансель Галимов (60). У "Металлурга" отличился Валерий Орехов (28).
Записавший на свой счет результативную передачу защитник "Динамо" Даниил Пыленков набрал 46-е очко (7 голов + 39 передач) в текущем регулярном чемпионате и побил клубный рекорд по набранным результативным баллам среди защитников, принадлежавший Бреннану Менеллу (45 очков в сезоне-2023/24).
"Динамо" второй раз по ходу сезона обыграло "Металлург" в регулярном чемпионате. Счет очных встреч: 2-0.
"Бело-голубые" идут на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка. "Металлург" (95) проиграл третий матч кряду, но остается лидером Востока. Оба клуба ранее обеспечили себе выход в плей-офф КХЛ.
В следующем матче московское "Динамо" 4 марта примет екатеринбургский "Автомобилист", "Металлург" днем ранее на выезде встретится с минским "Динамо".
