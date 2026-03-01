https://ria.ru/20260301/katar-2077650404.html
В Катаре приостановили футбольные турниры из-за ситуации на Ближнем Востоке
В Катаре приостановили футбольные турниры из-за ситуации на Ближнем Востоке
В Катаре приостановили футбольные турниры из-за ситуации на Ближнем Востоке
Футбольная ассоциация Катара объявила о приостановлении всех соревнований из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке
2026-03-01T13:37:00+03:00
2026-03-01T13:37:00+03:00
2026-03-01T13:37:00+03:00
футбол
спорт
Новости
ru-RU
спорт
В Катаре приостановили футбольные турниры из-за ситуации на Ближнем Востоке
В Катаре приостановили все футбольные турниры из-за ситуации на Ближнем Востоке
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Футбольная ассоциация Катара объявила о приостановлении всех соревнований из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщается на странице организации в соцсети Х.
Соревнования приостановлены на неопределенный срок. Организация позднее объявит о датах возобновления турниров.
Израиль и США начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля.
По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Некоторые страны региона закрыли свое воздушное пространство. Гостелевидение Ирана сообщило, что верховный лидер республики Али Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции, в стране объявлен 40-дневный траур.