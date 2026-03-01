Рейтинг@Mail.ru
В Катаре приостановили футбольные турниры из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:37 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/katar-2077650404.html
В Катаре приостановили футбольные турниры из-за ситуации на Ближнем Востоке
В Катаре приостановили футбольные турниры из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
В Катаре приостановили футбольные турниры из-за ситуации на Ближнем Востоке
Футбольная ассоциация Катара объявила о приостановлении всех соревнований из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщается на странице организации в... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T13:37:00+03:00
2026-03-01T13:37:00+03:00
футбол
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831725554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae3e8a02fd8be7f080ec4962736bd5c0.jpg
https://ria.ru/20260301/futbol-2077594049.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831725554_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95c7776641a1791ce22e60ccc0fe5b9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт
Футбол, Спорт
В Катаре приостановили футбольные турниры из-за ситуации на Ближнем Востоке

В Катаре приостановили все футбольные турниры из-за ситуации на Ближнем Востоке

© Фото предоставлено Qatar TourismСтадион Ахмед бин Али в Эр-Райяне
Стадион Ахмед бин Али в Эр-Райяне - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото предоставлено Qatar Tourism
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Футбольная ассоциация Катара объявила о приостановлении всех соревнований из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщается на странице организации в соцсети Х.
Соревнования приостановлены на неопределенный срок. Организация позднее объявит о датах возобновления турниров.
Израиль и США начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля.
По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Некоторые страны региона закрыли свое воздушное пространство. Гостелевидение Ирана сообщило, что верховный лидер республики Али Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции, в стране объявлен 40-дневный траур.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Матчи азиатской Лиги чемпионов в Западном регионе отложены
Вчера, 08:34
 
ФутболСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.03 15:00
    Сочи
    Спартак Москва
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Шанхайские Драконы
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Кристал Пэлас
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Металлург Мг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Ювентус
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала