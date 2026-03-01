Рейтинг@Mail.ru
Матчи азиатской Лиги чемпионов в Западном регионе отложены - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:34 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/futbol-2077594049.html
Матчи азиатской Лиги чемпионов в Западном регионе отложены
Матчи азиатской Лиги чемпионов в Западном регионе отложены - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Матчи азиатской Лиги чемпионов в Западном регионе отложены
Азиатская конфедерация футбола (АФК) на своем официальном сайте объявила о переносе первых матчей 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26 в Западном регионе... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T08:34:00+03:00
2026-03-01T08:34:00+03:00
футбол
сша
али хаменеи
иран
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
https://ria.ru/20260228/konflikt-2077390129.html
сша
иран
израиль
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
сша, али хаменеи, иран, израиль
Футбол, США, Али Хаменеи, Иран, Израиль
Матчи азиатской Лиги чемпионов в Западном регионе отложены

АФК перенесла матчи азиатской Лиги чемпионов из-за ситуации на Ближнем Востоке

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Азиатская конфедерация футбола (АФК) на своем официальном сайте объявила о переносе первых матчей 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26 в Западном регионе из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Встречи были запланированы на 2 и 3 марта и отложены до дальнейшего уведомления. Они должны были пройти в Абу-Даби, Дохе и Дубае.
Отмечается, что матчи с участием клубов Восточного региона во всех клубных соревнованиях Азиатской футбольной конфедерации пройдут в соответствии с первоначальным расписанием.
"АФК продолжит внимательно следить за этой быстро развивающейся ситуацией и остается непреклонной в обеспечении безопасности всех игроков, команд, официальных лиц и болельщиков", - говорится в заявлении.
Ранее США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по штабу пятого флота США в Бахрейне и другим базам США в Катаре, ОАЭ, а также военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны). В субботу в результате ракетной атаки США и Израиля в своем офисе погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
Болельщики сборной Израиля по футболу - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном
28 февраля, 12:33
 
ФутболСШААли ХаменеиИранИзраиль
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.03 15:00
    Сочи
    Спартак Москва
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Шанхайские Драконы
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Кристал Пэлас
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Металлург Мг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Ювентус
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала