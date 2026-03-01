Матчи азиатской Лиги чемпионов в Западном регионе отложены

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Азиатская конфедерация футбола (АФК) на своем официальном сайте объявила о переносе первых матчей 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26 в Западном регионе из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Встречи были запланированы на 2 и 3 марта и отложены до дальнейшего уведомления. Они должны были пройти в Абу-Даби, Дохе и Дубае.

Отмечается, что матчи с участием клубов Восточного региона во всех клубных соревнованиях Азиатской футбольной конфедерации пройдут в соответствии с первоначальным расписанием.

"АФК продолжит внимательно следить за этой быстро развивающейся ситуацией и остается непреклонной в обеспечении безопасности всех игроков, команд, официальных лиц и болельщиков", - говорится в заявлении.