Энэса из минского "Динамо" впервые признали лучшим нападающим месяца в КХЛ
Хоккей
 
12:29 01.03.2026
Энэса из минского "Динамо" впервые признали лучшим нападающим месяца в КХЛ
Энэса из минского "Динамо" впервые признали лучшим нападающим месяца в КХЛ
Американец Сэм Энэс из минского "Динамо" по итогам февраля впервые в карьере признан лучшим нападающим месяца в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщается РИА Новости Спорт, 01.03.2026
https://ria.ru/20260227/dinamo-2077292459.html
Энэса из минского "Динамо" впервые признали лучшим нападающим месяца в КХЛ

Хоккей. Матч звезд КХЛ. Полуфиналы
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Американец Сэм Энэс из минского "Динамо" по итогам февраля впервые в карьере признан лучшим нападающим месяца в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщается на сайте КХЛ.
Энэс набрал 20 очков (6 голов + 14 передач) в десяти матчах месяца с общим показателем полезности "+5".
Вратарем месяца в пятый раз в карьере признан Даниил Исаев из ярославского "Локомотива", одержавший шесть побед в восьми матчах со средним коэффициентом надежности 1,49. Лучшим защитником в четвертый раз стал Дамир Шарипзянов из омского "Авангарда", набравший 12 очков (4+8) в 11 встречах с общим показателем полезности "+6".
Лучшим новичком месяца впервые в карьере признан нападающий Матвей Поляков из петербургского СКА, набравший 6 очков (2+4) в 11 матчах месяца.
Хоккеист Динамо (Минск) Станислав Галиев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Минское "Динамо" обыграло "Сочи" благодаря рекордным очкам Энэса
Хоккей
 
