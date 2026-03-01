Энэса из минского "Динамо" впервые признали лучшим нападающим месяца в КХЛ

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Американец Сэм Энэс из минского "Динамо" по итогам февраля впервые в карьере признан лучшим нападающим месяца в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщается на сайте КХЛ.

Вратарем месяца в пятый раз в карьере признан Даниил Исаев из ярославского "Локомотива", одержавший шесть побед в восьми матчах со средним коэффициентом надежности 1,49. Лучшим защитником в четвертый раз стал Дамир Шарипзянов из омского "Авангарда", набравший 12 очков (4+8) в 11 встречах с общим показателем полезности "+6".