"Зенит" — "Балтика" в РПЛ: результат, скандальная отмена гола, разбор матча
Футбол
 
01:20 28.02.2026
Опять скандал с судейством "Зенита"! У "Балтики" украли победу?
"Зенит" — "Балтика" в РПЛ: результат, скандальная отмена гола, разбор матча
Опять скандал с судейством "Зенита"! У "Балтики" украли победу?
Первый же после возобновления РПЛ матч завершился скандалом. "Зенит" дома с трудом победил "Балтику". По мнению огромного числа болельщиков — не без помощи... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026
Юрий Нагайцев, Алексей Сухой, Андрей Талалаев, Игорь Дивеев, Джон Дуран, Максим Бориско, Балтика, Российская премьер-лига (РПЛ)
Опять скандал с судейством "Зенита"! У "Балтики" украли победу?

"Зенит" со счетом 1:0 обыграл дома "Балтику" в матче РПЛ

Футбол. РПЛ. Зенит (Санкт-Петербург) - Балтика (Калининград)
Борис Ходоровский
Первый же после возобновления РПЛ матч завершился скандалом. "Зенит" дома с трудом победил "Балтику". По мнению огромного числа болельщиков — не без помощи судей. Правильно ли был отменен забитый гостями на 75-й минуте гол после розыгрыша углового? Кто отвечает за пресловутые офсайдные линии? Корреспондент РИА Новости пытается найти ответы на острые вопросы.

"Запредельный уровень стресса"

В старте хозяев вышли все новобранцы зимнего призыва: Игорь Дивеев, Джон Джон и Джон Дуран. Экс-защитник армейцев провел на поле все 90 минут, а оба легионера были заменены в начале второго тайма. На послематчевой пресс-конференции Семак объяснил это тем, что латиноамериканцы слишком поздно присоединились к команде и пока еще только приспосабливаются к зенитовской игре. Пока Джоны были на поле, "Зенит" владел инициативой и игра шла в основном на половине поля гостей. Правда, до стопроцентных голевых моментов у ворот Максима Бориско дело не доходило.
"Балтика" еще раз подтвердила репутацию неуступчивой и организованной команды с хорошей физической подготовкой. После ухода Джонов игра выравнялась, а на 75-й минуте случилось то, что часто бывает в подобных матчах. После подачи углового капитан гостей Кевин Андраде забил. Когда на большом табло стадиона высветилась надпись "проверка гола", с верхотуры стадиона, где расположена ложа прессы, было даже не совсем понятно, что там разбирать. После игры в смешанной зоне Дивеев сказал, что подумал о блокировке Дениса Адамова. Только ее и в помине не было.
Работавший на VAR Сергей Иванов усмотрел офсайд у Брайана Хиля, закрывавшего обзор вратарю. Подошедший к монитору арбитр Алексей Сухой вердикт подтвердил. Гол отменили, а в концовке за счет индивидуального мастерства Луиса Энрике, который, даже выходя со скамейки в РПЛ, остается кандидатом в сборную Бразилии для участия в ЧМ-2026, хозяева забили победный.
На пресс-конференции корреспондент РИА Новости спросил у Семака, который часто сетует на непонимание судейских решений, что он чувствовал, когда за 15 минут до окончания основного времени в ворота его команды был забит гол, а потом отменен.
«
"Непосвященным лучше вообще не знать, что испытывают в таких случаях тренеры, — сказал Семак. — Это запредельный уровень стресса. Особенно для тех, кто работает под постоянным давлением и требованием результата. Сегодня для меня главное — радость от победы".
Семак — вообще мастер уходить от ответов на острые вопросы, но в данном случае этого ему сделать не удалось. Коллеги попросили все-таки прокомментировать отмененный гол.
«
"Изначально не смотрел повтор, сделал это только когда судья пошел к монитору, — сказал тренер "Зенита". — Увидел то, что и все остальные. Момент очень тонкий. Как я понимаю, Густаво Мантуан успел сделать шаг вперед, а игрок, который перекрывал видимость нашему вратарю, в момент удара оказался в офсайде".
Как подчеркнул всегда политкорректный главный тренер "Зенита", для команды, чей гол был отменен, это очень обидная ситуация. "Был бы я на другой скамейке, мне бы тоже было очень обидно", — признал он.
Только, как говорится, есть нюансы.
Футбол. РПЛ. Зенит (Санкт-Петербург) - Балтика (Калининград)
Футбол. РПЛ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Балтика" (Калининград)

"Зенит" огребет через три дня?

После окончания матча генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов сказал, что не будет по горячим следам комментировать судейство, лишь отметил, что более справедливым исходом матча была бы ничья. Старший тренер калининградцев Юрий Нагайцев, заменявший на этой игре дисквалифицированного Андрея Талалаева, видимо, не получил своевременно четких инструкций говорить теми же политкорректными фразами.
Сначала отметив игру своей команды, которая четко выполнила тренерские установки и продемонстрировала все, что наигрывалось на сборах в Турции, Нагайцев затем прокомментировал отмененный гол так:
«
"Не согласен с объяснениями причин отмены гола. Линию чертили по пятке нашего нападающего, а плечо защитника "Зенита" было ближе к вратарю".
Забей "Зенит" в первом тайме три-четыре мяча, отмененный гол "Балтики" не вызвал бы столь ожесточенных споров, где болельщики различных команд высказывают различные мнения. Сходятся лишь в одном: пока в России не будет введена нормальная система определения офсайдных линий, подобные скандалы в нашем футболе не прекратятся. Все сейчас будут говорить об административном ресурсе во второй юбилейный сезон "Зенита", а поклонники петербургского клуба в качестве контраргумента — подсчитывать количество судейских решений не в его пользу.
Уже во вторник "Балтика" и "Зенит" встретятся в кубковом матче в Калининграде. Можно представить себе, какой "теплый" прием ждет команду Семака. Подарков от балтийцев, которые продемонстрировали просто образцовый в части организации футбол, ожидать точно не стоит. И не стоит сомневаться, что мы услышим речовку, которая очень раздражает руководителей "Зенита" и очень нравится болельщикам его соперников.
Футбол, Юрий Нагайцев, Алексей Сухой, Андрей Талалаев, Игорь Дивеев, Джон Дуран, Максим Бориско, Балтика, РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
