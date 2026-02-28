Прохазка и Ульберг проведут бой за титул UFC в полутяжелом весе

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Чех Иржи Прохазка и новозеландец Карлос Ульберг проведут бой за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, ставший вакантным после того, как его оставил бразилец Алекс Перейра, сообщается на сайте организации.

Поединок возглавит турнир UFC 327 в Майами , который запланирован на 11 апреля.

Чемпионский пояс стал вакантным после того, как от него отказался Перейра . Бразилец владел титулом с октября 2025 года после победы над россиянином Магомедом Анкалевым.

Ранее в феврале генеральный директор UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции заявил, что не возражает против перехода Перейры в тяжелый вес, отметив, что промоушен готов рассмотреть организацию поединка с его участием в этой весовой категории.

Прохазке 33 года. Ранее он уже владел чемпионским поясом UFC в полутяжелом весе. Его профессиональный рекорд: 32 победы, пять поражений и одна ничья. Чех занимает второе место в рейтинге полутяжелого дивизиона.