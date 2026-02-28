Рейтинг@Mail.ru
Прохазка и Ульберг проведут бой за титул UFC в полутяжелом весе - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
08:41 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/ufc-2077343035.html
Прохазка и Ульберг проведут бой за титул UFC в полутяжелом весе
Прохазка и Ульберг проведут бой за титул UFC в полутяжелом весе - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Прохазка и Ульберг проведут бой за титул UFC в полутяжелом весе
Чех Иржи Прохазка и новозеландец Карлос Ульберг проведут бой за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, ставший вакантным после того, РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T08:41:00+03:00
2026-02-28T08:41:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
майами
алекс перейра (боец)
ufc
иржи прохазка
дэйна уайт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731194772_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4c750a08182ba1b928e68e381ce3d0e7.jpg
https://ria.ru/20260227/usik-2077310460.html
майами
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731194772_13:0:1264:938_1920x0_80_0_0_e5ec42e59938b5f9b2c8bd20362a5292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, смешанные боевые искусства (мма), майами, алекс перейра (боец), ufc, иржи прохазка, дэйна уайт
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Майами, Алекс Перейра (боец), UFC, Иржи Прохазка, Дэйна Уайт
Прохазка и Ульберг проведут бой за титул UFC в полутяжелом весе

Прохазка и Ульберг проведут бой за пока вакантный титул UFC в полутяжелом весе

© Фото : UFCИржи Прохазка
Иржи Прохазка - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : UFC
Иржи Прохазка. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Чех Иржи Прохазка и новозеландец Карлос Ульберг проведут бой за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, ставший вакантным после того, как его оставил бразилец Алекс Перейра, сообщается на сайте организации.
Поединок возглавит турнир UFC 327 в Майами, который запланирован на 11 апреля.
Чемпионский пояс стал вакантным после того, как от него отказался Перейра. Бразилец владел титулом с октября 2025 года после победы над россиянином Магомедом Анкалевым.
Ранее в феврале генеральный директор UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции заявил, что не возражает против перехода Перейры в тяжелый вес, отметив, что промоушен готов рассмотреть организацию поединка с его участием в этой весовой категории.
Прохазке 33 года. Ранее он уже владел чемпионским поясом UFC в полутяжелом весе. Его профессиональный рекорд: 32 победы, пять поражений и одна ничья. Чех занимает второе место в рейтинге полутяжелого дивизиона.
Ульбергу 35 лет. Рекорд новозеландца: 14 побед и одно поражение. В рейтинге полутяжелого веса он располагается на третьей строчке.
Александр Усик - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Усик проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBC в Гизе
Вчера, 22:59
 
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)МайамиАлекс Перейра (боец)UFCИржи ПрохазкаДэйна Уайт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала