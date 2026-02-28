Рейтинг@Mail.ru
Участник Токийского марафона рассказал, как попасть на мероприятие - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
08:02 28.02.2026 (обновлено: 14:28 28.02.2026)
Участник Токийского марафона рассказал, как попасть на мероприятие
Участник Токийского марафона рассказал, как попасть на мероприятие - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Участник Токийского марафона рассказал, как попасть на мероприятие
Участник Токийского марафона рассказал РИА Новости, как попасть на это спортивное мероприятие, являющееся одним из семи крупнейших забегов мира. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
токио, япония
Токио, Япония
Участник Токийского марафона рассказал, как попасть на мероприятие

РИА Новости: участник Токийского марафона рассказал, как попасть на него

Участник Токийского марафона
Участник Токийского марафона - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Ксения Нака
Участник Токийского марафона
Читать в
MaxДзен
ТОКИО, 28 фев - РИА Новости. Участник Токийского марафона рассказал РИА Новости, как попасть на это спортивное мероприятие, являющееся одним из семи крупнейших забегов мира.
"Марафон проходит в первое воскресенье марта, но регистрация проходит еще летом в несколько этапов по разным категориям. Затем проводится несколько этапов лотерейных розыгрышей. В первой лотерее участвуют те, кто пытался попасть на марафон три года подряд и все три раза проигрывал. Это примерно 3,5 тысячи человек", - рассказал участник.
Участник Токийского марафона - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Японии рассказали о правилах Токийского марафона
Вчера, 08:10
Вчера, 08:10
Затем розыгрыш проводится для жителей Токио: мероприятие проходит под патронажем мэрии. В лоте разыгрываются 1000 мест. После этого проводится лотерея для всех остальных кандидатов.
Всего в марафоне могут принять участие 39 тысяч бегунов. В разные годы на одно место претендовали от девяти до 11 человек.
В марафоне предусмотрены две дистанции: полная, длиной 42195 метров, и четверть. Считается, что на четверть-марафон попасть сложнее из-за большего числа желающих.
Осенью по почте приходит результат розыгрыша. В случае выигрыша необходимо заплатить за участие около 128 долларов, для иностранцев - 230 долларов. Для четверть-марафона цена примерно в четыре раза ниже. Затем, за несколько дней до марафона, участникам необходимо пройти регистрацию, во время которой каждому выдается номер с прикрепленным сзади RFID-чипом - электронным хронометром. Каждые пять километров счетчик фиксирует время и скорость участника, а также позволяет болельщикам отследить время прохождения марафонцем контрольной точки на маршруте. Также чип фиксирует точное время старта для каждого участника, что делает условия более справедливыми для всех вне зависимости от фактического времени начала забега.
В Тель-Авиве перекрыли дороги из-за марафона по бегу
27 февраля, 14:37
В Тель-Авиве перекрыли дороги из-за марафона по бегу
27 февраля, 14:37
Во время регистрации за каждым участником закрепляется браслет, который нельзя снимать до начала марафона.
Маршрут марафона охватывает фактически весь город: он начинается у Токийской мэрии на западе города, идет на север, затем на восток и на юг. Финиш расположен недалеко от императорского дворца и станции Токио.
Токийский марафон проводится с 2007 года и входит в семерку крупнейших марафонов мира. По числу участников он занимает пятое место в мире.
Музыкальный марафон прошел на XIX Зимнем фестивале искусств в Сочи
23 февраля, 09:45
Музыкальный марафон прошел на XIX Зимнем фестивале искусств в Сочи
23 февраля, 09:45
 
