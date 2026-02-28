Рейтинг@Mail.ru
Резцова одержала победу в женском зачете гонок преследования Кубка России
28.02.2026
Резцова одержала победу в женском зачете гонок преследования Кубка России
Резцова одержала победу в женском зачете гонок преследования Кубка России - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Резцова одержала победу в женском зачете гонок преследования Кубка России
Кристина Резцова выиграла гонку преследования на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Златоусте. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
кристина резцова, наталья шевченко, анастасия халили, кубок россии по биатлону
Биатлон, Кристина Резцова, Наталья Шевченко, Анастасия Халили, Кубок России по биатлону

Резцова одержала победу в женском зачете гонок преследования Кубка России

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Кристина Резцова выиграла гонку преследования на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Златоусте.
Резцова преодолела дистанцию 10 км за 31 минуту 59,4 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Анастасия Томшина (отставание - 16,3 секунды; 1 промах), третьей стала Анастасия Халили (+48,4; 4 промаха).
Российский биатлонист Карим Халили - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Халили и Бажин выиграли командный спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи
15 февраля, 12:03
Резцова обошла Наталию Шевченко в женском зачете гонок преследования и стала обладательницей малого Хрустального глобуса. По итогам гонки Шевченко финишировала четвертой.
Позднее в субботу состоится мужская гонка преследования.
Кубок России завершится 1 марта. В этот день у женщин состоится заключительный большой масс-старт.
 
БиатлонКристина РезцоваНаталья ШевченкоАнастасия ХалилиКубок России по биатлону
 
