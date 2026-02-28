https://ria.ru/20260228/reztsova-2077371749.html
Резцова одержала победу в женском зачете гонок преследования Кубка России
Резцова одержала победу в женском зачете гонок преследования Кубка России - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Резцова одержала победу в женском зачете гонок преследования Кубка России
Кристина Резцова выиграла гонку преследования на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Златоусте. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T11:24:00+03:00
2026-02-28T11:24:00+03:00
2026-02-28T11:24:00+03:00
биатлон
кристина резцова
наталья шевченко
анастасия халили
кубок россии по биатлону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781515074_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_986eba3c5fc1777d7ba58deb1f861526.jpg
https://ria.ru/20260215/biatlon-2074493788.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781515074_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad8d5b364b838ae7a8244867f298c495.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина резцова, наталья шевченко, анастасия халили, кубок россии по биатлону
Биатлон, Кристина Резцова, Наталья Шевченко, Анастасия Халили, Кубок России по биатлону
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Кристина Резцова выиграла гонку преследования на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Златоусте.
Резцова преодолела дистанцию 10 км за 31 минуту 59,4 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Анастасия Томшина (отставание - 16,3 секунды; 1 промах), третьей стала Анастасия Халили (+48,4; 4 промаха).
Резцова обошла Наталию Шевченко в женском зачете гонок преследования и стала обладательницей малого Хрустального глобуса. По итогам гонки Шевченко финишировала четвертой.
Позднее в субботу состоится мужская гонка преследования.
Кубок России завершится 1 марта. В этот день у женщин состоится заключительный большой масс-старт.