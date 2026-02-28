Резцова одержала победу в женском зачете гонок преследования Кубка России

Читать в

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Кристина Резцова выиграла гонку преследования на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Златоусте.

Резцова преодолела дистанцию 10 км за 31 минуту 59,4 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Анастасия Томшина (отставание - 16,3 секунды; 1 промах), третьей стала Анастасия Халили (+48,4; 4 промаха).

Резцова обошла Наталию Шевченко в женском зачете гонок преследования и стала обладательницей малого Хрустального глобуса. По итогам гонки Шевченко финишировала четвертой.

Позднее в субботу состоится мужская гонка преследования.