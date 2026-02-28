Рейтинг@Mail.ru
Плющенко объяснил провал Малинина на Олимпиаде
Фигурное катание
Фигурное катание
 
16:15 28.02.2026
Плющенко объяснил провал Малинина на Олимпиаде
Плющенко объяснил провал Малинина на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Плющенко объяснил провал Малинина на Олимпиаде
Американский фигурист Илья Малинин провалил выступление в одиночном катании на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии из-за психологической неготовности,... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
фигурное катание
спорт
италия
европа
россия
илья малинин
Плющенко объяснил провал Малинина на Олимпиаде

Плющенко объяснил провал Малинина на Олимпиаде психологической неготовностью

Илья Малинин
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Илья Малинин. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Американский фигурист Илья Малинин провалил выступление в одиночном катании на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии из-за психологической неготовности, заявил журналистам двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Двукратный чемпион мира Малинин, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольной программы и занял итоговое восьмое место.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Кино для мазохистов: почему Петросян клянет себя за Олимпиаду
Вчера, 08:00
"Я уважаю очень этого спортсмена. Потому что он впервые на нашей планете сделал аксель в четыре с половиной оборота. Очень люблю его родителей - Таню Малинину и Рому Скорнякова, мы вместе катались, соревновались. Они вырастили потрясающего спортсмена. Я очень разочаровался, что у него не получилось, но на это есть причины. Взять мою практику: в 2001 году я выиграл все соревнования, чемпионаты Европы, мира, России, Финал Гран-при - все. 2002 год: выигрываю все соревнования, подхожу к Олимпийским играм готовый на 1000 процентов. Не было даже шансов (не выиграть), был готов нереально. Но психологически готов не был. Справиться с напором, с журналистами, с общением. Я думаю, что у него это и произошло. Расфокусирование было", - сообщил Плющенко.
"Олимпиада - такие соревнования, где очень много отвлечений. Шум, музыка, праздники, хоккеисты ходят, лыжники, со всеми знакомишься, общаешься. Олимпийская деревня, праздник. Не было у него этого фокуса, закрытости. Но у него все впереди. К следующей Олимпиаде правильно подготовятся. Главное, чтобы без травм. А те вещи, которые он делает - и пять оборотов есть у него, и четыре с половиной. Главное, чтобы был здоров", - подчеркнул Плющенко.
Малинину 21 год. В Италии спортсмен в составе сборной США стал победителем олимпийского командного турнира. Помимо двух золотых медалей чемпионатов мира, на счету Малинина три победы в Финалах Гран-при.
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Американского гения хотят сожрать все: в чем уязвимость Малинина
13 февраля, 18:42
 
