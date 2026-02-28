https://ria.ru/20260228/pljuschenko-2077451275.html
Плющенко объяснил провал Малинина на Олимпиаде
Плющенко объяснил провал Малинина на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Плющенко объяснил провал Малинина на Олимпиаде
Американский фигурист Илья Малинин провалил выступление в одиночном катании на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии из-за психологической неготовности,... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Фигурное катание, Спорт, Италия, Европа, Россия, Илья Малинин
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Американский фигурист Илья Малинин провалил выступление в одиночном катании на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии из-за психологической неготовности, заявил журналистам двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Двукратный чемпион мира Малинин
, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольной программы и занял итоговое восьмое место.
"Я уважаю очень этого спортсмена. Потому что он впервые на нашей планете сделал аксель в четыре с половиной оборота. Очень люблю его родителей - Таню Малинину и Рому Скорнякова, мы вместе катались, соревновались. Они вырастили потрясающего спортсмена. Я очень разочаровался, что у него не получилось, но на это есть причины. Взять мою практику: в 2001 году я выиграл все соревнования, чемпионаты Европы
, мира, России
, Финал Гран-при - все. 2002 год: выигрываю все соревнования, подхожу к Олимпийским играм готовый на 1000 процентов. Не было даже шансов (не выиграть), был готов нереально. Но психологически готов не был. Справиться с напором, с журналистами, с общением. Я думаю, что у него это и произошло. Расфокусирование было", - сообщил Плющенко
.
"Олимпиада - такие соревнования, где очень много отвлечений. Шум, музыка, праздники, хоккеисты ходят, лыжники, со всеми знакомишься, общаешься. Олимпийская деревня, праздник. Не было у него этого фокуса, закрытости. Но у него все впереди. К следующей Олимпиаде правильно подготовятся. Главное, чтобы без травм. А те вещи, которые он делает - и пять оборотов есть у него, и четыре с половиной. Главное, чтобы был здоров", - подчеркнул Плющенко.
Малинину 21 год. В Италии
спортсмен в составе сборной США
стал победителем олимпийского командного турнира. Помимо двух золотых медалей чемпионатов мира, на счету Малинина три победы в Финалах Гран-при.