Плющенко объяснил провал Малинина на Олимпиаде

"Олимпиада - такие соревнования, где очень много отвлечений. Шум, музыка, праздники, хоккеисты ходят, лыжники, со всеми знакомишься, общаешься. Олимпийская деревня, праздник. Не было у него этого фокуса, закрытости. Но у него все впереди. К следующей Олимпиаде правильно подготовятся. Главное, чтобы без травм. А те вещи, которые он делает - и пять оборотов есть у него, и четыре с половиной. Главное, чтобы был здоров", - подчеркнул Плющенко.