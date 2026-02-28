Клебо и Сван выиграли спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Норвежец Йоханнес Клебо и шведка Линн Сван стали победителями спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в шведском Фалуне.
Клебо в финале показал результат 2 минуты 42,71 секунды. Вторым стал его соотечественник Ларс Хегген (отставание - 0,36 секунды), третьим - австриец Беньямин Мозер (+1,63).
Сван финишировала с результатом 2 минуты 56,75 секунды. Серебро завоевала норвежка Кристин Скистад (+0,29), бронзу - швейцарка Надин Фендрих (+3,73).
Россиянин Савелий Коростелев не смог преодолеть квалификацию, став 50-м. Дарья Непряева завершила участие в спринте в четвертьфинале, заняв пятое место в своем забеге.
В воскресенье в Фалуне пройдут мужской и женский скиатлон.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Никита Денисов и Непряева.