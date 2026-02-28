Энберт рассказал, как критиковал судей

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Серебряный призер Олимпиады в командном турнире по фигурному катанию Александр Энберт рассказал журналистам, что нещадно критиковал судейство в бытность спортсменом, но делал это дома, понимая, что в публичных высказываниях на эмоциях может оказаться неправ.

Ранее в распоряжении РИА Новости оказались документы Международного союза конькобежцев (ISU) , в которых предложен проект решений, нацеленный на запрет критики судей со стороны фигуристов и тренеров. Правила должны вступить в силу со следующего сезона, если две трети международных федераций не проголосуют против.

"Вы бы знали, как я дома на кухне критиковал судей! - рассказал Энберт . - От них живого места не оставалось после соревнований. Если серьезно, спортсмен сразу после выступления в микст-зоне, еще не видя протокола, может что-то сказать на эмоциях. Но практически в 95% случаях, это я вспоминаю свою карьеру, когда ты на следующий день смотришь протоколы, ты понимаешь, за что тебе сняли баллы".

"Правильно было бы работать спортсменам и судьям в коммуникации, это сто процентов, - отметил экс-фигурист. - Возможно, нужны какие-то собрания, сессии, конференции и так далее, где спортсмены могли бы высказать свое мнение, свой опыт, а судьи могли бы его послушать и экстраполировать на действующие правила. Наверное, когда есть большая корпорация, сотрудники и руководство должны быть аккуратны в высказываниях в СМИ. Если фигурное катание воспринимать как один большой мир, надо решать вопросы сначала внутри, а потом идти в СМИ".