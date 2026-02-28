Рейтинг@Mail.ru
Энберт рассказал, как критиковал судей - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:24 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/enbert-2077436245.html
Энберт рассказал, как критиковал судей
Энберт рассказал, как критиковал судей - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Энберт рассказал, как критиковал судей
Серебряный призер Олимпиады в командном турнире по фигурному катанию Александр Энберт рассказал журналистам, что нещадно критиковал судейство в бытность... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T15:24:00+03:00
2026-02-28T15:24:00+03:00
фигурное катание
спорт
александр энберт
международный союз конькобежцев (isu)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156092/84/1560928468_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_0ddd3a5e1b959a7e1dc5483aa085c8f8.jpg
https://ria.ru/20260228/tutberidze-2077424886.html
https://ria.ru/20260228/gumennik-2077431941.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156092/84/1560928468_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_3e6ef9aa53ca1069c8768f0cccdc2e01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр энберт, международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Александр Энберт, Международный союз конькобежцев (ISU)
Энберт рассказал, как критиковал судей

Энберт заявил, что нещадно критиковал судейство, но делал это дома

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фигурное катание. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Серебряный призер Олимпиады в командном турнире по фигурному катанию Александр Энберт рассказал журналистам, что нещадно критиковал судейство в бытность спортсменом, но делал это дома, понимая, что в публичных высказываниях на эмоциях может оказаться неправ.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказались документы Международного союза конькобежцев (ISU), в которых предложен проект решений, нацеленный на запрет критики судей со стороны фигуристов и тренеров. Правила должны вступить в силу со следующего сезона, если две трети международных федераций не проголосуют против.
Аделия Петросян, аниил Глейхенгауз и тренер Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Почему Петросян проиграла Олимпиаду: новые откровения Тутберидзе
Вчера, 15:00
"Вы бы знали, как я дома на кухне критиковал судей! - рассказал Энберт. - От них живого места не оставалось после соревнований. Если серьезно, спортсмен сразу после выступления в микст-зоне, еще не видя протокола, может что-то сказать на эмоциях. Но практически в 95% случаях, это я вспоминаю свою карьеру, когда ты на следующий день смотришь протоколы, ты понимаешь, за что тебе сняли баллы".
"Правильно было бы работать спортсменам и судьям в коммуникации, это сто процентов, - отметил экс-фигурист. - Возможно, нужны какие-то собрания, сессии, конференции и так далее, где спортсмены могли бы высказать свое мнение, свой опыт, а судьи могли бы его послушать и экстраполировать на действующие правила. Наверное, когда есть большая корпорация, сотрудники и руководство должны быть аккуратны в высказываниях в СМИ. Если фигурное катание воспринимать как один большой мир, надо решать вопросы сначала внутри, а потом идти в СМИ".
Энберт порадовался, что сейчас ему уже никто не запретит критиковать судейство. "Есть эксперты фигурного катания, которые уже завершили карьеру, и мы будем с радостью разбирать работу судей, отстаивать право спортсменов на высокие оценки, напоминать судьям, что все спорные моменты должны решаться в пользу спортсменов, и это написано в правилах. Ну а если у спортсменов будут ограничения на критику в СМИ, но при этом появится внутренняя коммуникация, дай бог, чтобы это улучшило фигурное катание", - заключил серебряный призер Олимпиады.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Энберт о рассказал об уровне Гуменника
Вчера, 15:12
 
Фигурное катаниеСпортАлександр ЭнбертМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Ростов
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Барыс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Т. Грикспор
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вест Хэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Эвертон
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Рубин
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Вильярреал
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Сити
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала